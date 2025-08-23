Какой курс евро прогнозирует банкир на конец августа?
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на рынке не стоит ожидать сюрпризов, ведь поведение евро является пока прогнозируемым, хоть и несколько изменчиво.
Впрочем, по словам банкира, рынок валют уже привык, что европейская валюта может испытывать резкие изменения.
Несмотря на все, по моему мнению, маловероятно, что евро "сорвется" в сторону 50 гривен. Как и неделей ранее, основные изменения будут происходить в промежутке 48 – 49 гривен с незначительным "запрыгиванием" за 49 гривен, но обязательным возвращением к обозначенному коридору.
Лесовой добавляет, что стоит обратить внимание на сезон жатвы, ведь сейчас аграрные компании продолжают реализовывать валютный избыток, а выручка с него будет направлено на закупки, например топливо.
Поэтому можно ожидать, что поведение регулятора на рынке будет соответствовать имеющимся трендам: если рынок (покупатели и продавцы) будут способны справиться естественным образом, то объем валютных интервенций может быть сведен к минимуму,
– объясняет банкир.
Таким образом, на ожидается, что курс будет находиться в таких диапазонах:
- на межбанке – 48 – 49 гривен за евро,
- на наличном рынке – 48 – 49,5 гривны за евро.
Когда Украина может перейти на евро?
- Еще раньше в комментарии 24 Канала экономист Борис Кушнирук заявил, что для того, чтобы украинская экономика перешла на евро с доллара нужно, чтобы экономика страны не основывалась на экспорте сырья.
- Как добавляет аналитик Александр Паращий, стоит учесть еще и безналичный и наличный переход с доллара на евро, ведь в вопросе безналичной валюты переход на евро не будет иметь никакого влияния на экономику.
- А вот с наличной переориентацией будет не просто, потому что может быть недостаточно наличного евро в стране.