Какой курс евро прогнозирует банкир на конец августа?

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на рынке не стоит ожидать сюрпризов, ведь поведение евро является пока прогнозируемым, хоть и несколько изменчиво.

Впрочем, по словам банкира, рынок валют уже привык, что европейская валюта может испытывать резкие изменения.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Несмотря на все, по моему мнению, маловероятно, что евро "сорвется" в сторону 50 гривен. Как и неделей ранее, основные изменения будут происходить в промежутке 48 – 49 гривен с незначительным "запрыгиванием" за 49 гривен, но обязательным возвращением к обозначенному коридору.

Лесовой добавляет, что стоит обратить внимание на сезон жатвы, ведь сейчас аграрные компании продолжают реализовывать валютный избыток, а выручка с него будет направлено на закупки, например топливо.

Поэтому можно ожидать, что поведение регулятора на рынке будет соответствовать имеющимся трендам: если рынок (покупатели и продавцы) будут способны справиться естественным образом, то объем валютных интервенций может быть сведен к минимуму,

– объясняет банкир.

Таким образом, на ожидается, что курс будет находиться в таких диапазонах:

на межбанке – 48 – 49 гривен за евро,

– 48 – 49 гривен за евро, на наличном рынке – 48 – 49,5 гривны за евро.

