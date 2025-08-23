Какой курс евро прогнозирует банкир на конец августа?

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на рынке не стоит ожидать сюрпризов, ведь поведение евро является пока прогнозируемым, хоть и несколько изменчиво.

Читайте также Что будет с курсом доллара в Украине после войны

Впрочем, по словам банкира, рынок валют уже привык, что европейская валюта может испытывать резкие изменения.

Тарас Лесовой

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка

Несмотря на все, по моему мнению, маловероятно, что евро "сорвется" в сторону 50 гривен. Как и неделей ранее, основные изменения будут происходить в промежутке 48 – 49 гривен с незначительным "запрыгиванием" за 49 гривен, но обязательным возвращением к обозначенному коридору.

Лесовой добавляет, что стоит обратить внимание на сезон жатвы, ведь сейчас аграрные компании продолжают реализовывать валютный избыток, а выручка с него будет направлено на закупки, например топливо.

Поэтому можно ожидать, что поведение регулятора на рынке будет соответствовать имеющимся трендам: если рынок (покупатели и продавцы) будут способны справиться естественным образом, то объем валютных интервенций может быть сведен к минимуму,
– объясняет банкир.

Таким образом, на ожидается, что курс будет находиться в таких диапазонах:

  • на межбанке – 48 – 49 гривен за евро,
  • на наличном рынке – 48 – 49,5 гривны за евро.

Когда Украина может перейти на евро?

  • Еще раньше в комментарии 24 Канала экономист Борис Кушнирук заявил, что для того, чтобы украинская экономика перешла на евро с доллара нужно, чтобы экономика страны не основывалась на экспорте сырья.
  • Как добавляет аналитик Александр Паращий, стоит учесть еще и безналичный и наличный переход с доллара на евро, ведь в вопросе безналичной валюты переход на евро не будет иметь никакого влияния на экономику.
  • А вот с наличной переориентацией будет не просто, потому что может быть недостаточно наличного евро в стране.