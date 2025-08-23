Який курс євро прогнозує банкір на кінець серпня?
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на ринку не варто очікувати сюрпризів, адже поведінка євро є наразі прогнозованою, хоч і дещо мінливо.
Втім за словами банкіра, ринок валют вже призвичаївся, що європейська валюта може зазнавати різких змін.
Попри все, на мою думку, малоймовірно, що євро "зірветься" в бік 50 гривень. Як і тижнем раніше, основні зміни відбуватимуться в проміжку 48 – 49 гривень з незначним "застрибуванням" за 49 гривень, але обов'язковим поверненням до означеного коридору.
Лєсовий додає, що варто звернути увагу на сезон жнив, адже зараз аграрні компанії продовжують реалізовувати валютний надлишок, а виторг з нього буде спрямовано на закупівлі, як-от пальне.
Тому можна очікувати, що поведінка регулятора на ринку відповідатиме наявним трендам: якщо ринок (покупці та продавці) будуть здатні впоратися природним чином, то обсяг валютних інтервенцій може бути зведено до мінімуму,
– пояснює банкір.
Таким чином, на очікується, що курс перебуватиме у таких діапазонах:
- на міжбанку – 48 – 49 гривень за євро,
- на готівковому ринку – 48 – 49,5 гривні за євро.
Коли Україна може перейти на євро?
- Ще раніше у коментарі 24 Каналу економіст Борис Кушнірук заявив, що для того, щоб українська економіка перейшла на євро з долара потрібно, аби економіка країни не ґрунтувалася на експорті сировини.
- Як додає аналітик Олександр Паращій, варто врахувати ще й безготівковий та готівковий перехід з долара на євро, адже у питанні безготівкової валюти перехід на євро не матиме жодного впливу на економіку.
- А от з готівковою переорієнтацією буде не просто, бо може бути не достатньо готівкового євро в країні.