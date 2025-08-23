Який курс євро прогнозує банкір на кінець серпня?

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на ринку не варто очікувати сюрпризів, адже поведінка євро є наразі прогнозованою, хоч і дещо мінливо.

Втім за словами банкіра, ринок валют вже призвичаївся, що європейська валюта може зазнавати різких змін.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Попри все, на мою думку, малоймовірно, що євро "зірветься" в бік 50 гривень. Як і тижнем раніше, основні зміни відбуватимуться в проміжку 48 – 49 гривень з незначним "застрибуванням" за 49 гривень, але обов'язковим поверненням до означеного коридору.

Лєсовий додає, що варто звернути увагу на сезон жнив, адже зараз аграрні компанії продовжують реалізовувати валютний надлишок, а виторг з нього буде спрямовано на закупівлі, як-от пальне.

Тому можна очікувати, що поведінка регулятора на ринку відповідатиме наявним трендам: якщо ринок (покупці та продавці) будуть здатні впоратися природним чином, то обсяг валютних інтервенцій може бути зведено до мінімуму,

– пояснює банкір.

Таким чином, на очікується, що курс перебуватиме у таких діапазонах:

на міжбанку – 48 – 49 гривень за євро,

– 48 – 49 гривень за євро, на готівковому ринку – 48 – 49,5 гривні за євро.

