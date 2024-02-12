Доллар вырос: какой официальный курс валюты на сегодня

Официальный курс американской валюты в первый день недели подорожал. Цена несущественно, но выросла вверх. Относительно евро, то стоимость курса не изменилась.

Официальный курс 12 февраля

По данным Нацбанка, официальный курс 12 февраля составил 37,62 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 5 копеек против 9 февраля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 40,41 гривны. Стоимость не изменилась.

Какой будет официальный курс доллара и евро 13 февраля:

доллар – 37,89 гривны,

евро – 40,80 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 12 февраля доллар составляет:

В банках покупка составляет 37,60 гривны, а продажа – 38,10 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,77 гривны , а продажа – 38,15 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,08 гривны, а продажа – 38,18 гривны.

Какой курс будет на этой неделе

По прогнозам банкира Тараса Лесового, с которым он поделился с 24 Каналом, формирование курсов на наличном рынке будет зависеть от курсов межбанка. Это продолжается в течение всего периода действия режима "управляемой гибкости".

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На этой неделе возможны частые и разносторонние курсовые колебания, но рынок к этому уже приспособился.

Обратите внимание, Межбанк – на уровне 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 40 – 42 гривны за евро, а на наличном рынке – 37,8 – 39 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.