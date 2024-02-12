Официальный курс 12 февраля

По данным Нацбанка, официальный курс 12 февраля составил 37,62 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 5 копеек против 9 февраля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 40,41 гривны. Стоимость не изменилась.

Какой будет официальный курс доллара и евро 13 февраля:

доллар – 37,89 гривны,

евро – 40,80 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 12 февраля доллар составляет:

В банках покупка составляет 37,60 гривны, а продажа – 38,10 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,77 гривны , а продажа – 38,15 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,08 гривны, а продажа – 38,18 гривны.

Какой курс будет на этой неделе

По прогнозам банкира Тараса Лесового, с которым он поделился с 24 Каналом, формирование курсов на наличном рынке будет зависеть от курсов межбанка. Это продолжается в течение всего периода действия режима "управляемой гибкости".

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На этой неделе возможны частые и разносторонние курсовые колебания, но рынок к этому уже приспособился.

Обратите внимание, Межбанк – на уровне 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 40 – 42 гривны за евро, а на наличном рынке – 37,8 – 39 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.