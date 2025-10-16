В обменниках взлет цены: до какой цены достиг доллар
- В обменниках курс доллара вырос, покупка по 41,52 гривны, а продажа по 41,83 гривны.
- В то же время на черном рынке доллар упал: там покупка по 41,75 гривны, а продажа по 41,72 гривны.
В банках и на черном рынке доллар резко упал в цене, а вот евро наоборот везде подорожало. Интересно, что в обменниках обе валюты выросли существенно, особенно при покупке, где цена достигла от 20 до 30 копеек.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 16 октября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,40 гривны (-10 копеек против 15 октября) и продажа по 41,95 гривны (-5 копеек).
- Покупка евро проходит по 48,10 гривны (+5 копеек), продажа – по 48,90 гривны (+1 копейка).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,75 гривны (-5 копеек), а продать по 41,72 гривны (-10 копеек).
- Покупка евро по 48,65 гривны (+6 копеек), а продажа по 48,90 гривны (+4 копейки).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,52 гривны (+36 копеек), а продают по 41,83 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,62 гривны (+26 копеек), а продают по 48,93 гривны (-3 копейки).
Будет ли дорожать доллар и евро на следующей неделе?
Как рассказал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, на следующей неделе на валютном рынке вполне возможно сезонное оживление импортеров с соответствующей реакцией регулятора на такую активность.
В то же время стоит ожидать, что система валютных изменений, останется максимально постоянной, то есть разница между курсами межбанка и наличного рынка будет минимальной.
Соответственно с 20 по 26 октября на наличном рынке валюты могут быть в таких диапазонах: 41,25 – 41,65 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро.