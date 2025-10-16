В банках та на чорному ринку долар різко впав в ціні, а от євро навпаки всюди подорожчало. Цікаво, що в обмінниках обидві валюти зросли суттєво, особливо при купівлі, де ціна сягнула від 20 до 30 копійок.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 16 жовтня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,40 гривні (-10 копійок проти 15 жовтня) та продаж по 41,95 гривні (-5 копійок). Дивіться також Росія знову б'є по газовій інфраструктурі: видобуток зупиняється Купівля євро проходить по 48,10 гривні (+5 копійок), продаж – по 48,90 гривні (+1 копійка). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 41,75 гривні (-5 копійок), а продати по 41,72 гривні (-10 копійок).

(-5 копійок), а продати по (-10 копійок). Купівля євро по 48,65 гривні (+6 копійок), а продаж по 48,90 гривні (+4 копійки). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 41,52 гривні (+36 копійок), а продають по 41,83 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(+36 копійок), а продають по (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 48,62 гривні (+26 копійок), а продають по 48,93 гривні (-3 копійки). Чи буде дорожчати долар та євро наступного тижня? Як розповів для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, наступного тижня на валютному ринку цілком можливе сезонне пожвавлення імпортерів з відповідною реакцією регулятора на таку активність.

Водночас варто очікувати, що система валютних змін, залишиться максимально сталою, тобто різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку буде мінімальною.

Відповідно з 20 по 26 жовтня на готівковому ринку валюти можуть бути в таких діапазонах: 41,25 – 41,65 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро.