Чтобы не считать копейки: сколько реально должны получать украинские пенсионеры

Тема того, какая пенсия должна быть у украинцев, остается одной из самых актуальных для обсуждений в Украине. Сумма, которую украинцы считают реально достаточной для комфортной старости, может удивить многих.

Сколько денег нужно пенсионерам на самом деле?

Вопрос реальной стоимости жизни для пенсионеров в 2025 году становится все более острым. Экономист Олег Пендзин в комментарии 24 Канала отмечает: формальные цифры бюджета давно не соответствуют реальным потребностям людей

Хотя в госбюджете и в дальнейшем фигурирует прожиточный минимум на уровне около 3 000 гривен, расчеты Министерства социальной политики демонстрируют совсем другую картину. Фактический прожиточный минимум уже превышает 6 600 гривен, а реальные расходы украинских домохозяйств могут достигать 9 000 гривен в месяц.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Если сравнить, что в Украине средняя пенсия где-то на уровне 6 400 гривен, а большая половина пенсионеров получают меньше чем средний размер при том, что фактический прожиточный минимум составляет 9 000 гривен, то мне трудно здесь что-то говорить.

При этом, несмотря на то, что за год пенсии выросли на 10,2%, инфляция движется быстрее. То есть номинальные суммы пенсии будто повышаются, но их ценность фактически уменьшается.

Какую пенсию сейчас получает большинство пенсионеров?

По данным Опендатабота, на начало октября 2025 года средняя пенсия в Украине составляла 6 436 гривен В то же время реальные доходы большинства пенсионеров значительно ниже: почти треть получает лишь 3 340 гривен в месяц, а еще 4% живут на около 2 300 гривен.

Важно! В прошлом году ситуация была еще хуже (26% пенсионеров получали менее 3 000 гривен), индексация частично повысила эти выплаты.

Существует и другая крайность: около 15% пенсионеров, а это около 1,5 миллиона человек, имеют среднюю выплату 15 750 гривен. К тому же в Украине сейчас насчитывается около 10,2 миллиона пенсионеров, а каждый четвертый из них продолжает работать.

Будет ли рост пенсии до конца года?