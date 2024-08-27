Какие выплаты могут получить люди со II группой инвалидности: изменения в сентябре

Выплаты по инвалидности напрямую зависят от группы, которую назначили лицу. Степень увечья определяет специальная комиссия во время осмотра.

Вырастут ли выплаты по инвалидности в сентябре

В сентябре выплаты по инвалидности не претерпят изменений. Граждане со II группой, по-прежнему, будут иметь право на помощь, составляющую 90% от пенсии по возрасту.

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В то же время минимальный размер выплат для лиц со II группой инвалидности напрямую зависит от того трудоустроено ли лицо. Сейчас эти минимумы следующие:

минимальная выплата 2 520 гривен установлена для лиц со II группой инвалидности, которые не работают;

2 093 гривны – если лицо работает.

Какие граждане с инвалидностью получают увеличенные выплаты

Люди с инвалидностью могут получить увеличенные выплаты, если увечье произошло вследствие определенных обстоятельств. Например, из-за участия в военных действиях или катастрофы на ЧАЭС.

Для таких граждан используются другие минимумы. К примеру, участники войны, которые имеют инвалидность II группы должны получать не менее 12 396 гривен.