Чи зростуть виплати по інвалідності у вересні

У вересні виплати по інвалідності не зазнають змін. Громадяни з II групою, як і раніше, матимуть право на допомогу, що складає 90% від пенсії за віком.

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Водночас мінімальний розмір виплат для осіб з II групою інвалідності прямо залежить від того чи працевлаштована особа. Зараз ці мінімуми такі:

мінімальна виплата 2 520 гривень встановлена для осіб з II групою інвалідності, які не працюють;

2 093 гривні – якщо особа працює.

Які громадяни з інвалідністю отримують збільшені виплати

Люди з інвалідністю можуть отримати збільшені виплати, якщо каліцтво відбулося внаслідок певних обставин. Наприклад, через участь у військових діях чи катастрофу на ЧАЕС.

Для таких громадян використовуються інші мінімуми. До прикладу, учасники війни, які мають інвалідність II групи мають отримувати щонайменше 12 396 гривень.