Що відбувається з економікою Німеччини

Європейська економіка, попри вдалий старт 2024 року, постала перед труднощами у збереженні свого зростання. Навіть очікуване підвищення споживчого попиту, обумовлене зростанням рівня заробітних плат, поки все ще не стало реальністю.

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Зокрема, інвестиції та споживчі витрати стали ключовими факторами, що негативно вплинули й на економіку Німеччини у другому кварталі. Та, разом з цим, зруйнували сподівання на вихід країни з багаторічної стагнації.

Зауважте! Зниження ВВП Німеччини на 0,1% супроводжувалося падінням капітальних інвестицій на 2,2% та скороченням приватного споживання на 0,2%. Водночас державні витрати зросли на 1%.

Останні дані свідчать про погіршення настроїв серед підприємців, особливо у ключовому виробничому секторі. Індустрія потерпає через зниження зовнішнього попиту, зростання вартості запозичень й зростаючу політичну невизначеність.