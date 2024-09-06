Какая пенсия выгоднее: по инвалидности или по возрасту
Источник:ПФУ
Часть пенсионеров имеет право как на выплаты по инвалидности, так и по возрасту. Человек может самостоятельно выбрать, какую пенсию он будет получать.
Какая из выплат выгоднее
Размер пенсий по возрасту и инвалидности зависит от индивидуальных обстоятельств. В частности, количества приобретенного стажа и размера зарплаты.
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Выплаты для лиц с инвалидностью напрямую зависят от возрастных:
- люди с инвалидностью I группы должны получить минимум 100% пенсии по возрасту;
- с инвалидностью II группы – 90%;
- с инвалидностью III группы – 50%.
То есть, в зависимости от группы инвалидности, такие выплаты могут быть выгоднее возрастных.
Обратите внимание! Две пенсии, в соответствии с нынешним законодательством, получать невозможно, поэтому лучшим выходом будет вычислить возможные выплаты и только тогда выбрать лучший вариант.
Какие пенсии имеют украинцы сейчас
По состоянию на 1 июля пенсии украинцев достигли такого уровня:
- пенсии до 3 000 гривен имеет 26,14% пенсионеров;
- от 3 001 до 4 000 гривен – 17,32%;
- от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 25,47%;
- свыше 10 000 гривен – 12,48%.
Заметьте! Средние пенсии украинцев составили 5 816,62 гривны, для работающих пенсионеров это значение – 6 216,20 гривны.