Гигантский газовый проект стоимостью 23 миллиарда долларов: Канада бросает вызов США на рынке СПГ

Мировой энергетический рынок стоит на пороге масштабных изменений из-за нового решения Северной Америки. Глобальные игроки готовятся к перераспределению сил, которое существенно повлияет на логистику и цены.

Как новый терминал изменит расстановку сил

Международные энергетические гиганты согласовали инвестиции в размере 23 миллиардов долларов США для расширения первого канадского терминала сжиженного природного газа (LNG) в Британской Колумбии. Это решение позволит вдвое увеличить мощности предприятия и вывести Канаду в лидеры на зарубежных рынках, о чем пишет AP.

Обратите внимание! Сжиженный природный газ (LNG) – это обычный газ, который охлаждают до жидкого состояния для удобной транспортировки танкерами, а затем снова превращают в газ для отопления или выработки электроэнергии. Партнеры компании LNG Canada официально дали зеленый свет второму этапу проекта в городе Китимат. Благодаря этому мощность завода вырастет до 28 миллионов тонн в год. Расширение предусматривает строительство двух дополнительных установок по переработке, еще одного резервуара и причала.

Проект объединил крупнейших мировых игроков. Владельцами LNG Canada являются британская Shell, малайзийская Petronas, китайская PetroChina, японская Mitsubishi Corp. и южнокорейская KOGAS.

Сырье будет поступать из западных районов Канады по трубопроводу в Китимат, где его будут сжижать и грузить на танкеры. Главная цель – азиатские рынки, которые нуждаются в огромных объемах энергоресурсов и готовы платить за стабильные поставки.

Почему этот проект наносит удар по позициям конкурентов

Премьер-министр Канады Марк Карни подчеркнул, что после расширения LNG Canada станет вторым по величине предприятием такого типа в мире. На пике строительных работ проект создаст до 4 000 новых рабочих мест.

Тихоокеанское побережье Канады дает нашему проекту неоспоримое преимущество перед американскими экспортерами,

– Марк Карни, премьер-министр Канады.

Танкеры из Китимата могут добраться до Азии всего за 8–10 дней. Это почти вдвое быстрее, чем логистические маршруты от побережья Мексиканского залива США, что делает канадский газ значительно более привлекательным для покупателей.

Обратите внимание! Масштабное расширение терминала стало возможным благодаря успешной реализации первой фазы проекта, в рамках которой в прошлом году уже начался экспорт. Новый этап повлечет за собой многомиллиардное расширение газопровода Coastal GasLink компании TC Energy, который транспортирует "голубое" топливо из Досон-Крик в Китимат.

В компании уже подтвердили, что установят дополнительные компрессорные станции и модернизируют сети. Это позволит почти вдвое увеличить пропускную способность трубопровода и создаст еще что-то около 2 100 рабочих мест, стимулируя экономику региона и укрепляя статус Канады как глобального энергетического хаба.

Кстати, мы писали, что Испания в преддверии отопительного сезона пытается защитить домохозяйства от шоковых счетов за коммунальные услуги. Правительство официально ограничило повышение тарифов на природный газ для населения на уровне 15%.