Як новий термінал змінить розстановку сил

Міжнародні енергетичні гіганти погодили інвестиції у розмірі 23 мільярдів доларів США для розширення першого канадського термінала зрідженого природного газу (LNG) у Британській Колумбії. Це рішення дозволить удвічі збільшити потужності підприємства та вивести Канаду в лідери на закордонних ринках, про що пише AP.

Зверніть увагу! Зріджений природний газ (LNG) – це звичайний газ, який охолоджують до рідкого стану для зручного транспортування танкерами, а потім знову перетворюють на газ для опалення чи генерації струму. Партнери компанії LNG Canada офіційно дали зелене світло другому етапу проєкту в місті Кітімат. Завдяки цьому потужність заводу зросте до 28 мільйонів тонн на рік. Розширення передбачає будівництво двох додаткових установок для переробки, ще одного резервуара та причалу.

Проєкт об'єднав найбільших світових гравців. Власниками LNG Canada є британська Shell, малайзійська Petronas, китайська PetroChina, японська Mitsubishi Corp. та південнокорейська KOGAS.

Сировина надходитиме із західних районів Канади трубопроводом до Кітімата, де її зріджуватимуть і вантажитимуть на танкери. Головна ціль – азійські ринки, які потребують величезних обсягів енергоресурсів і готові платити за стабільні поставки.

Чому цей проєкт б'є по позиціях конкурентів

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні наголосив, що після розширення LNG Canada стане другим за величиною підприємством такого типу у світі. На піку будівельних робіт проєкт створить до 4 000 нових робочих місць.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Тихоокеанське узбережжя Канади дає нашому проєкту беззаперечну перевагу над американськими експортерами,

– Марк Карні, прем'єр-міністр Канади.

Танкери з Кітімата можуть дістатися Азії всього за 8 – 10 днів. Це майже вдвічі швидше, ніж логістичні маршрути від узбережжя Мексиканської затоки США, що робить канадський газ значно привабливішим для покупців.

Зверніть увагу! Масштабне розширення термінала стало можливим завдяки успішній реалізації першої фази проєкту, з якої минулого року вже почався експорт. Новий етап потягне за собою багатомільярдне розширення газопроводу Coastal GasLink від компанії TC Energy, який транспортує блакитне паливо з Досон-Крік до Кітімата.

У компанії вже підтвердили, що встановлять додаткові компресорні станції та модернізують мережі. Це дозволить майже вдвічі збільшити пропускну здатність труби та створить ще понад 2 100 робочих місць, стимулюючи економіку регіону та закріплюючи статус Канади як глобального енергетичного хабу.

До речі, ми писали, що Іспанія напередоні опалювального сезону намагається захистити домогосподарства від шокових платіжок за комунальні послуги. Уряд офіційно обмежив підвищення тарифів на природний газ для населення на рівні 15%.