Политическое признание крипт: кандидат в президенты США выразил поддержку биткойна

Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший уже не в первый раз выражает свою поддержку биткойн-индустрии. Например, в мае он посетил крупнейшую биткойн-конференцию в мире "Bitcoin 2023", в Майами.

Кеннеди поддерживает биткойн-индустрию

По его мнению, права криптоинвесторов и других участников должны быть защищены, использовать полную ноду и не зависеть от бюрократов.

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Кеннеди-младший инвестировал 250 000 долларов в биткойны, чтобы выразить уверенность в будущем технологии.

Также он сделал ряд громких заявлений по поводу нестабильности системы США в препятствовании инфляции. Доллар должен иметь подкрепление в виде ценных металлов и биткойнов.

Это будут векселя, банкноты и облигации Казначейства США. Я планирую начать с очень малого – возможно, 1% выпущенных казначейских обязательств будет обеспечено твердой валютой: золотом, серебром, платиной или биткойнами. А потом, в зависимости от результатов, мы бы ежегодно увеличивали эту долю,

– сказал он.

Он считает, что крипта позволит предотвратить коллапс доллара, а ограниченное предложение биткойна и сочетание его технологических и экономических свойств делают его уникальным. Также предложено упразднить налог на прирост капитала для владельцев койнов. Это может помочь США восстановить свои лидирующие позиции в контексте привлечения капитала от частных и корпоративных инвесторов.

Как США будет регулировать криптовалюту

В США существует законопроект, который должен урегулировать работу рынка криптовалют Украине. В первую очередь, в рамках существующего финансового законодательства, регуляторы должны дать четкое определение понятиям "блокчейн" и "цифровой актив".

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) должны создать правила для криптобирж и других платформ, касающихся взаимодействия с криптой.

Дополнительно предлагаются следующие изменения:

проекты, работающие с криптой, не будут регистрироваться традиционным способом при размещении ценных бумаг;

эмитенты смогут предлагать токены на сумму до 75 миллионов долларов в течение года (с ограничением на неаккредитованных покупателей);

эмитенты токенов будут отчитываться перед SEC до тех пор, пока они не будут сертифицированы и децентрализованы до такого уровня, что монета станет товаром;

будет запрещено смешивать активы клиентов.