Політичне визнання крипти: кандидат в президенти США висловив підтримку біткойна

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Роберт Кеннеді-молодший уже не вперше висловлює свою підтримку біткойн-індустрії. Наприклад у травні він відвідав найбільшу біткойн-конференцію у світі "Bitcoin 2023", у Маямі.

Кеннеді підтримує біткойн-індустрію

На його думку, права криптоінвесторів та інших учасників повинні бути захищеними, використовувати повну ноду та не залежати від бюрократів.

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Кеннеді-молодший інвестував 250 000 доларів у біткойни, щоб висловити впевненість у майбутньому технології.

Також він зробив низку гучних заяв щодо нестабільності системи США у перешкоджанні інфляції. Долар має мати підкріплення у вигляді цінних металів та біткойнів.

Це будуть векселі, банкноти та облігації Казначейства США. Я планую почати з дуже-дуже малого – можливо, 1% випущених казначейських зобов'язань буде забезпечено твердою валютою: золотом, сріблом, платиною або біткойнами. А потім, залежно від результатів, ми б щорічно збільшували цю частку,

– сказав він.

Він вважає, що крипта дозволить запобігти колапсу долара, а обмежена пропозиція біткойна та поєднання його технологічних та економічних властивостей роблять його унікальним. Також запропоновано скасувати податок на приріст капіталу для власників койнів. Це може допомогти США відновити свої лідерські позиції у контексті залучення капіталу від приватних і корпоративних інвесторів

Як США регулюватиме криптовалюту

У США існує законопроєкт, який має врегулювати роботу ринку криптовалют у країні. В першу чергу у межах наявного фінансового законодавства, регулятори мають дати чітке визначення поняттям "блокчейн" та "цифровий актив".

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) мають створити правила для криптобірж та й інших платформ, що стосуються взаємодії з криптою.

Додатково пропонуються такі зміни:

проєкти, які працюють з криптою, не реєструватимуть традиційним способом під час розміщення цінних паперів;

емітенти зможуть пропонувати токени на суму до 75 мільйонів доларів протягом року (з обмеженням на неакредитованих покупців);

емітенти токенів звітуватимуть перед SEC до того часу, поки вони не будуть сертифіковані та децентралізовані до такого рівня, що монета стане товаром;

буде заборонено змішувати активи клієнтів.