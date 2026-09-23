Киев частично остался без интернета: атака России повредила важные дата-центры

Российская армия продолжает терроризировать столицу, создавая неожиданные препятствия для работы и связи. В среду, 23 сентября, в результате вражеской атаки пострадали дата-центры в Киеве провайдеров UTELS и "Паутина", а также горячая линия "Meest ПОШТА".

Каковы последствия атаки для UTELS

Об аварии в сети сообщил сам провайдер UTELS.

По данным UTELS, в настоящее время оборудование, обеспечивающее работу части сети UTELS, обесточено. Поэтому абоненты в отдельных районах столицы могут столкнуться с перебоями или полным отсутствием интернет-соединения.

После атаки к поврежденному объекту были направлены аварийно-ремонтные бригады.

Наши аварийно-ремонтные бригады уже работают на месте и делают все возможное для скорейшего восстановления работы оборудования и сети,

– отметили в компании.

Позже в компании добавили, что приступили к развертыванию резервных линий.

Ориентировочный срок полного восстановления предоставления услуг UTELS пообещал сообщить в ближайшее время.

Обратите внимание! Конкретные адреса, затронутые перебоями, провайдер пока не уточняет. Но UTELS работает во многих районах Киева, в частности в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.

Какой еще провайдер пострадал

Кроме того, о масштабной аварии в связи с российской атакой сообщила сеть "Павутина".

По ее данным, российский обстрел повредил один из дата-центров. Из-за этого часть абонентов провайдера может оставаться без связи.

Наши специалисты делают все возможное, чтобы восстановить связь как можно быстрее. Просим немного терпения и благодарим за понимание,

– отметили в компании.

Что случилось с горячей линией

Кроме того, российская ракетная атака на Киев повредила техническую инфраструктуру, обеспечивающую работу горячей линии "Meest ПОШТА". Из-за этого телефонная связь со службой поддержки временно недоступна.

Специалисты компании в настоящее время оценивают повреждения и работают над восстановлением линий.

Пока горячая линия не работает, напишите нам в личные сообщения на официальных страницах Meest ПОШТА в инстаграме или Facebook,

– говорится в заявлении "Meest ПОШТА".

Впрочем, в компании предупредили, что из-за значительного увеличения количества обращений ответ может поступить дольше, чем обычно.

О возобновлении работы горячей линии "Meest ПОШТА" обещает сообщить отдельно через свои официальные каналы.

Напомним, российские войска не впервые целенаправленно наносят удары по объектам мобильной и интернет-связи в Украине. В частности, 17 сентября российские войска нанесли удар по инфраструктуре "Киевстара" в Киевской области. В результате атаки было повреждено здание, в котором находится оборудование оператора.