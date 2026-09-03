Второй по мощности: в России полностью остановился еще один нефтяной гигант

В России после атаки украинских дронов 30 августа полностью прекратил переработку нефти Киришский НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области. В результате точных ударов предприятие лишилось ключевых мощностей.

Какие повреждения получил завод

На предприятии были повреждены две установки первичной переработки нефти, как сообщили два источника в российской нефтяной отрасли изданию Reuters.

По информации собеседников агентства, атака беспилотников вывела из строя:

установку АВТ-6, которая перерабатывала 22 860 тонн в сутки, что составляет около 40% от общей мощности предприятия;

и установку АТ-1 мощностью 4 860 тонн в сутки, или около 8%.

На заводе есть еще две установки – АТ-6 и АВТ-2. Вместе они обеспечивают примерно 52 % мощности завода, однако на момент атаки оборудование не работало.

Таким образом, после повреждения двух действующих установок завод фактически не смог продолжать переработку нефти.

Почему этот НПЗ важен для России

Киришский НПЗ принадлежит российской компании "Сургутнафтогаз" и является одним из главных предприятий топливной отрасли России.

С объемами переработки 20 миллионов тонн нефти в год завод является вторым по мощности в стране и уступает лишь Омскому НПЗ, который может перерабатывать около 22 миллионов тонн.

На "Кинеф" приходится около 7 % всей нефтепереработки России. Ежегодно предприятие производит:

около 2 миллионов тонн бензина;

и 7 миллионов тонн дизельного топлива.

Кроме того, завод является одним из главных поставщиков топлива для Санкт-Петербурга и северо-западных регионов России.

К слову, этот НПЗ уже дважды надолго останавливался из-за атак украинских беспилотников только этой весной – 26 марта и 5 мая.

Полностью восстановить его работу после предыдущих ударов не удалось. По данным Reuters, в августе предприятие работало лишь примерно на 50% мощности.

Напомним, в августе из-за атак дронов в России полностью или частично остановили производство в общей сложности семь больших НПЗ. Среди них – Ярославский НПЗ, снабжающий Москву, и "Нижегороднефтеоргсинтез" компании "Лукойл".

Также серьезных потерь понес Пермский НПЗ, где после серии ударов остановилась установка первичной переработки, а предприятие потеряло до 86% своих мощностей.