Криптовызов США: Китай запустит собственные цифровые деньги
- Китай может запустить стейблкоины в Гонконге, чтобы укрепить роль юаня и конкурировать с долларом, но из-за осторожности регулятора процесс будет ограничен и лицензии получат лишь несколько компаний с 2026 года.
Китайские государственные предприятия проявляют значительный интерес к стейблкоинам в контексте платежей и расчетов, однако лишь один из четырех главных банков Китая планирует получить лицензию на их выпуск.
Китай планирует запустить первые собственные стейблкоины, пытаясь усилить роль юаня в мире и составить конкуренцию доллару. Впрочем государственный регулятор опасается оттока капитала и предупреждает о рисках отмывания денег.
Когда запустят стейблкоины в Китае?
Из-за этих опасений регулятора на материковом Китае торговать криптовалютой запрещено. Поэтому площадкой для криптоэкспериментов станет Гонконг, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Недавно власти Гонконга приняли закон, который позволит компаниям, имеющим соответствующую лицензию, выпускать стейблкойны, обеспеченные любой фиатной валютой.
- Однако гонконгский центральный банк очень осторожно подходит к этому процессу и заявляет, что лицензии получат лишь несколько компаний с 2026 года.
- Финтех-компании, присоединившиеся к экспериментальному проекту, тщательно проверили и обязали доказать, что они имеют достаточно резервов для обеспечения криптовалюты и продуманные механизмы для урегулирования споров.
- При этом регулятор отметил, что на первом этапе программы будут сосредоточены на применении в сфере B2B.
Политики Китая все больше обращают внимание на стейблкоины. Успех токенов, обеспеченных долларом, укрепляет доминирование валюты США в мировой экономике, поэтому китайские власти хотят реализовать свои криптопроекты.
В то же время стремление Китая развивать технологии, которые бы способствовали более широкому использованию юаня, сталкивается с необходимостью сохранять жесткий контроль над финансовой системой,
– отмечает издание.
Важно! Аналитики считают, что из-за такой осторожности Гонконг не сможет повторить стремительный рост стейблкоинов в США.
Какие перспективы стейблкоинов в Китае?
По словам директора Центра финансовых инноваций и развития Гонконгского университета Чэнь Линя, государственные предприятия Киата значительно интересуются стейблкоинами.
- Особенно предприятия проявляют интерес к криптовалюте в контексте платежей и расчетов.
- Ряд государственных компаний хотят подать заявки на лицензии для выпуска стейблкоинов.
- Вместе с тем лишь один из четырех главных банков Китая планирует получить такую лицензию.
Конкурировать с системой стейблкоинов, привязанных к доллару США, чрезвычайно сложно. Конечно, Гонконг делает собственные усилия, но впереди еще долгий путь,
– говорит Линь.
Между тем гонконгский регулятор рассматривает возможность одобрить лицензии для стейблкоинов, которые обеспечены оффшорными юанями.
Стоит знать! Китай уже давно стремится расширить использование юаня в трансграничных платежах. Поэтому именно в этом секторе стейблкоины особенно привлекательны, поскольку с ними можно обойти такие платежные системы как SWIFT, которую в Китае считают уязвимой в случае геополитического конфликта.