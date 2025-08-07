Криптовиклик США: Китай запустить власні цифрові гроші
- Китай може запустити стейблкойни в Гонконгу, щоб зміцнити роль юаня і конкурувати з доларом, але через обережність регулятора процес буде обмежений і ліцензії отримають лише кілька компаній з 2026 року.
Китайські державні підприємства виявляють значний інтерес до стейблкойнів у контексті платежів і розрахунків, проте лише один з чотирьох головних банків Китаю планує отримати ліцензію на їх випуск.
Китай планує запустити перші власні стейблкойни, намагаючись посилити роль юаня у світі та скласти конкуренцію долару. Втім державний регулятор побоюється відтоку капіталу та попереджає про ризики відмивання грошей.
Коли запустять стейблкойни в Китаї?
Через ці побоювання регулятора на материковому Китаї торгувати криптовалютою заборонено. Тому майданчиком для криптоекспериментів стане Гонконг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.
Нещодавно влада Гонконгу ухвалила закон, який дозволить компаніям, що мають відповідну ліцензію, випускати стейблкойни, забезпечені будь-якою фіатною валютою.
- Однак гонконзький центральний банк дуже обережно підходить до цього процесу і заявляє, що ліцензії отримають лише кілька компаній з 2026 року.
- Фінтех-компанії, що долучилися до експериментального проєкту, ретельно перевірили і зобов'язали довести, що вони мають достатньо резервів для забезпечення криптовалюти та продумані механізми для врегулювання спорів.
- При цьому регулятор наголосив, що на першому етапі програми будуть зосереджені на застосуванні у сфері B2B.
Політики Китаю все більше звертають увагу на стейблкоїни. Успіх токенів, забезпечених доларом, зміцнює домінування валюти США у світовій економіці, тому китайська влада хоче реалізувати свої криптопроєкти.
Водночас прагнення Китаю розвивати технології, які б сприяли ширшому використанню юаня, стикається з потребою зберігати жорсткий контроль над фінансовою системою,
– зазначає видання.
Важливо! Аналітики вважають, що через таку обережність Гонконг не зможе повторити стрімке зростання стейблкоїнів у США.
Які перспективи стейблкойнів у Китаї?
За словами директора Центру фінансових інновацій та розвитку Гонконзького університету Чень Ліня, державні підприємства Киатю значно цікавляться стейблкойнами.
- Особливо підприємства виявляють інтерес до криптовалюти в контексті платежів і розрахунків.
- Низка державних компаній хочуть подати заявки на ліцензії для випуску стейблкойнів.
- Разом з тим лише один з чотирьох головних банків Китаю планує отримати таку ліцензію.
Конкурувати із системою стейблкоїнів, прив’язаних до долара США, надзвичайно складно. Звісно, Гонконг робить власні зусилля, але попереду ще довгий шлях,
– говорить Лінь.
Тим часом гонконзький регулятор розглядає можливість схвалити ліцензії для стейблкоїнів, які забезпечені офшорними юанями.
Варто знати! Китай вже давно прагне розширити використання юаня в транскордонних платежах. Тому саме в цьому секторі стейблкойни особливо привабливі, оскільки з ними можна обійти такі платіжні системи як SWIFT, яку в Китаї вважають вразливою у разі геополітичного конфлікту.