Китай планує запустити перші власні стейблкойни, намагаючись посилити роль юаня у світі та скласти конкуренцію долару. Втім державний регулятор побоюється відтоку капіталу та попереджає про ризики відмивання грошей.

Коли запустять стейблкойни в Китаї?

Через ці побоювання регулятора на материковому Китаї торгувати криптовалютою заборонено. Тому майданчиком для криптоекспериментів стане Гонконг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також Значно заробляє на цифрових активах: як змінилися статки Трампа завдяки криптовалюті

Нещодавно влада Гонконгу ухвалила закон, який дозволить компаніям, що мають відповідну ліцензію, випускати стейблкойни, забезпечені будь-якою фіатною валютою.

Однак гонконзький центральний банк дуже обережно підходить до цього процесу і заявляє, що ліцензії отримають лише кілька компаній з 2026 року.

Фінтех-компанії, що долучилися до експериментального проєкту, ретельно перевірили і зобов'язали довести, що вони мають достатньо резервів для забезпечення криптовалюти та продумані механізми для врегулювання спорів.

При цьому регулятор наголосив, що на першому етапі програми будуть зосереджені на застосуванні у сфері B2B.

Політики Китаю все більше звертають увагу на стейблкоїни. Успіх токенів, забезпечених доларом, зміцнює домінування валюти США у світовій економіці, тому китайська влада хоче реалізувати свої криптопроєкти.

Водночас прагнення Китаю розвивати технології, які б сприяли ширшому використанню юаня, стикається з потребою зберігати жорсткий контроль над фінансовою системою,

– зазначає видання.

Важливо! Аналітики вважають, що через таку обережність Гонконг не зможе повторити стрімке зростання стейблкоїнів у США.

Які перспективи стейблкойнів у Китаї?

За словами директора Центру фінансових інновацій та розвитку Гонконзького університету Чень Ліня, державні підприємства Киатю значно цікавляться стейблкойнами.

Особливо підприємства виявляють інтерес до криптовалюти в контексті платежів і розрахунків.

Низка державних компаній хочуть подати заявки на ліцензії для випуску стейблкойнів.

Разом з тим лише один з чотирьох головних банків Китаю планує отримати таку ліцензію.

Конкурувати із системою стейблкоїнів, прив’язаних до долара США, надзвичайно складно. Звісно, Гонконг робить власні зусилля, але попереду ще довгий шлях,

– говорить Лінь.

Тим часом гонконзький регулятор розглядає можливість схвалити ліцензії для стейблкоїнів, які забезпечені офшорними юанями.

Варто знати! Китай вже давно прагне розширити використання юаня в транскордонних платежах. Тому саме в цьому секторі стейблкойни особливо привабливі, оскільки з ними можна обійти такі платіжні системи як SWIFT, яку в Китаї вважають вразливою у разі геополітичного конфлікту.