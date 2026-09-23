В результате атаки на столицу: популярная компания опубликовала обращение к украинцам

В среду, 23 сентября, россияне провели атаку на Киев. В результате атак были повреждены телекоммуникационные сети интернет-магазина книг "Книжный магазин "Е"".

Что известно о проблемах с сервисами книжного магазина

В настоящее время часть сервисов временно не работает, почему это произошло, компания сообщила.

Здесь могло бы быть сообщение о вашей любимой акции, но в результате вражеского обстрела Киева были повреждены телекоммуникационные сети "Книжный магазин "Е"", поэтому часть сервисов временно недоступна, поэтому мы не можем порадовать вас новой акцией,

– говорится в сообщении компании.

На данный момент аварийно-ремонтные работы продолжаются. В "Книжном магазине "Е" принесли извинения за неудобства и поблагодарили за понимание.

В то же время украинцы могут посетить физические магазины компании. Отмечается, что двери книжных магазинов остаются открытыми.

Напомним, что 23 сентября в результате вражеской атаки также пострадали дата-центры в Киеве. Речь идет о провайдерах UTELS и "Паутина", а также о горячей линии "Meest ПОШТА".

Что еще известно об атаке на Киев

Также 23 сентября россияне провели атаку на автозаправочный комплекс "Укрнафты" в столице. В результате атаки сотрудники не пострадали.

Кроме того, Россия нанесла удар по фармацевтическому заводу "Дарница". Компания не сообщила о последствиях атаки.