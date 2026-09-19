Скидка 100% в октябре: кто из пенсионеров может вообще не платить за коммунальные услуги

Определенные категории украинских пенсионеров получают существенную поддержку от государства в виде полного освобождения от уплаты коммунальных платежей. Однако для получения этой льготы необходимо соответствовать нескольким строгим критериям.

Кто из украинских пенсионеров имеет право не платить за коммунальные услуги

Часть украинских пенсионеров может полностью не оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Речь идет, в частности, о газе, электроэнергии и твердом топливе, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Полное освобождение от оплаты коммунальных услуг предусмотрено для специалистов определенных отраслей. В этот перечень входят:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев и библиотек;

сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры, а также художественных учебных заведений.

Сам факт работы по одной из этих специальностей не гарантирует автоматического предоставления скидки. Для оформления помощи пенсионеру также необходимо выполнить три ключевых условия:

иметь не менее 3 лет стажа работы на соответствующей должности;

работать именно на этой должности на момент выхода на пенсию;

продолжать проживать в сельской местности после выхода на заслуженный отдых.

Как оформить льготу и подтвердить свое право

Если вы числитесь в Реестре лиц, имеющих право на льготы, для оформления помощи необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда. Нужно подать соответствующее заявление о предоставлении льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и предоставить документы, подтверждающие факт проживания в селе.

Важно! После принятия положительного решения государство полностью будет покрывать стоимость услуг и топлива в пределах установленных законодательством социальных норм.

К слову, украинские пенсионеры по возрасту имеют право и на другие льготы. В частности, бесплатный проезд в некоторых видах транспорта. Например, в городских автобусах, поездах пригородного сообщения и троллейбусах.

Право на эту льготу подтверждается пенсионным удостоверением. Документ необходимо иметь при себе в бумажном или электронном виде.