Укр Рус
Экономика Новости экономики Ситуация критическая: российский производитель ракетно-космической техники "Энергия" на грани банкротства
28 августа, 16:21
2

Ситуация критическая: российский производитель ракетно-космической техники "Энергия" на грани банкротства

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Компания "Энергия", основной производитель ракетно-космической техники в России, находится на грани банкротства из-за многомиллионных долгов и неэффективности.
  • Руководитель Игорь Мальцев заявил, что все основные проекты не выполняются вовремя, и если ничего не изменить, компания перестанет функционировать.

Руководитель основного производителя ракетно-космической техники "Энергия" Игорь Мальцев сделал шокирующее признание о реальном положении дел в компании. Оказывается, там все далеко не так, как сообщалось ранее. На самом деле "Энергия" находится на грани банкротства.

Что происходит с "РКК "Энергия"?

Как сообщают российские СМИ, признание Мальцев опубликовал вместе с поздравлением с 79-й годовщиной предприятия на внутреннем сайте корпорации.

Читайте также ЕС ответит новыми санкциями на смертоносную атаку на Киев, – фон дер Ляйен

Задел созданный Сергеем Павловичем (Королевым – 24 Канал) и развитый нашими генеральными конструкторами Мишиным, Глушко, Семеновым на сегодняшний день проеден. За последние годы нашей работы, по всем основным проектам, обещания оказались невыполнимыми, все сроки – сорваны, 
– говорит Мальцев.

Как говорит глава "Энергии", критическая ситуация возникла из-за:

  • многомиллионных долгов;
  • процентов по кредитам;
  • неэффективности многих процессов;
  • немотивированного коллектива.

Это заявление стало шокирующим, ведь реальное положение дел в компании замалчивалось в течение долгого времени. По словам Мальцева, если ничего не изменить, "Энергия" просто перестанет функционировать.

Необходимо перестать врать самим себе и другим о состоянии дел, убеждая себя и окружающих в том, что у нас все хорошо, 
– подчеркнул Мальцев.

Интересно, что это признание было опубликовано именно на внутренних ресурсах компании. Таким образом руководство якобы хотело мотивировать коллектив.


Заявление Мальцева о развитии космической индустрии в России / Скриншот внутреннего ресурса компании "Энергия"

Что известно об "Энергии"?

Именно компания "Энергия" отвечает за ракеты и космические корабли. В частности, среди них можно выделить "Союз" и "Прогресс". Также эта корпорация осуществляла разработку и запуск спутников.

 