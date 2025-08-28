Ситуация критическая: российский производитель ракетно-космической техники "Энергия" на грани банкротства
- Компания "Энергия", основной производитель ракетно-космической техники в России, находится на грани банкротства из-за многомиллионных долгов и неэффективности.
- Руководитель Игорь Мальцев заявил, что все основные проекты не выполняются вовремя, и если ничего не изменить, компания перестанет функционировать.
Руководитель основного производителя ракетно-космической техники "Энергия" Игорь Мальцев сделал шокирующее признание о реальном положении дел в компании. Оказывается, там все далеко не так, как сообщалось ранее. На самом деле "Энергия" находится на грани банкротства.
Что происходит с "РКК "Энергия"?
Как сообщают российские СМИ, признание Мальцев опубликовал вместе с поздравлением с 79-й годовщиной предприятия на внутреннем сайте корпорации.
Задел созданный Сергеем Павловичем (Королевым – 24 Канал) и развитый нашими генеральными конструкторами Мишиным, Глушко, Семеновым на сегодняшний день проеден. За последние годы нашей работы, по всем основным проектам, обещания оказались невыполнимыми, все сроки – сорваны,
– говорит Мальцев.
Как говорит глава "Энергии", критическая ситуация возникла из-за:
- многомиллионных долгов;
- процентов по кредитам;
- неэффективности многих процессов;
- немотивированного коллектива.
Это заявление стало шокирующим, ведь реальное положение дел в компании замалчивалось в течение долгого времени. По словам Мальцева, если ничего не изменить, "Энергия" просто перестанет функционировать.
Необходимо перестать врать самим себе и другим о состоянии дел, убеждая себя и окружающих в том, что у нас все хорошо,
– подчеркнул Мальцев.
Интересно, что это признание было опубликовано именно на внутренних ресурсах компании. Таким образом руководство якобы хотело мотивировать коллектив.
Заявление Мальцева о развитии космической индустрии в России / Скриншот внутреннего ресурса компании "Энергия"
Что известно об "Энергии"?
Именно компания "Энергия" отвечает за ракеты и космические корабли. В частности, среди них можно выделить "Союз" и "Прогресс". Также эта корпорация осуществляла разработку и запуск спутников.