Часть украинских пенсионеров может остаться с меньшими выплатами. Какие именно пенсии урежут первыми, читайте далее.

Чьи пенсии уменьшатся в 2026 году?

У проекте госбюджета на 2026 год правительство заложило продолжение действия коэффициентов, которые уменьшают выплаты для владельцев крупнейших пенсий, рассказывает 24 Канал.

В первую очередь это коснется бывших госслужащих, дипломатов и военных, пенсии которых назначены по специальным законам. А именно под сокращение подпадают те, чья ежемесячная пенсия превышает 25 950 гривен (10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц).

Как работает система пониженных коэффициентов?

Как объясняют в ПФУ, ограничения не касаются базовой суммы в пределах 10 прожиточных минимумов. Применяются они лишь к "излишку":

от 10 до 11 минимумов – коэффициент 0,5;

от 11 до 13 минимумов – 0,4;

от 13 до 17 минимумов – 0,3;

от 17 до 21 минимума – 0,2;

свыше 21 минимума – 0,1.

Таким образом, чем выше пенсия сверх установленного порога, тем меньшую долю от этой "надбавки" получит пенсионер.

