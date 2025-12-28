Субсидии для части украинцев урежут: кого гарантированно лишат выплат

Некоторые украинцы в 2026 году больше не будут получать субсидии на оплату коммунальных услуг. Кто попадает в список тех, кому помощь урежут, и какие факторы определяют отказ от выплат, читайте далее.

Кто не сможет получить субсидию в 2026 году?

В 2026 году ряд украинцев больше не сможет получать субсидии на оплату коммунальных услуг. Государство оставляет помощь только тем семьям, где расходы на ЖКУ превышают 20% дохода, а остальные рискуют остаться без выплат, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Гарантированно субсидию не назначат, если кто-то из членов семьи:

приобрел товары или услуги на сумму более 50 000 гривен;

имеет депозит свыше 100 000 гривен;

покупал валюту на аналогичную сумму;

не платит алименты более трех месяцев;

владеет более чем одним жильем или новым авто.

Также помощь не начисляется, если член семьи находится за границей без подтверждения, что не работает там официально.

Заберут ли субсидию, если уехал за границу?

Важную роль играет прописка и фактическое проживание членов семьи, напоминает ПФУ.

Например: если взрослый ребенок выехал за границу, но остался прописанным в квартире родителей, для сохранения субсидии нужна справка о его фактическом месте жительства.

В сложных случаях придется подтверждать этот факт через суд. Контроль за финансовыми операциями и правильное оформление документов помогут сохранить право на субсидию в 2026 году.

Какой размер субсидии в Украине?