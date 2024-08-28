Кому провели автоматический перерасчет субсидий

Пересмотр субсидий происходит дважды в год. Процедура перерасчета проводится в августе и марте.

Почему происходит перерасчет

Перерасчет субсидии осуществляется для домохозяйств, чей среднемесячный совокупный доход вырос или снизился на 50%. Процедура происходит автоматически.

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То есть обращаться самостоятельно в ответственные органы не нужно. Перерасчет происходит в пределах установленного срока назначения субсидии.

При перерасчете выплат указанной категории субсидиантов с августа среднемесячный совокупный доход учтен за I и II кварталы текущего года, который сопоставлен с доходами за III и IV квартал прошлого года,

– говорится в сообщении ПФУ.

Если при сопоставлении оказывается, что доходы изменились (уменьшились или увеличились) более чем на 50%, только в таком случае происходит пересмотр.

Обратите внимание! При назначении субсидии с мая 2024 года был учтен доход за третий и четвертый кварталы прошлого года.