Для части украинцев может измениться тариф на отопление: кто сможет платить за тепло меньше

Тариф на отопление для некоторых украинцев изменится. Он станет двухставочным, то есть, будет состоять из двух частей.

Как будет рассчитываться новый тариф

Энергоснабжающая компания "Николаевоблтеплоэнерго" решила внедрить новый тариф с начала нового отопительного сезона. Ранее потребители платили за фактически использованное сырье.

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Николай Логвинов Руководитель ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" Ранее тариф на тепло для группы потребителей "население" был сезонный – потребители платили за гигакалорию только в отопительный сезон.

Однако, теперь граждане будут платить по тарифу, состоящему из двух переменных:

условно-переменная часть – количество электроэнергии, которая была потреблена (это значение будет включать расходы на топливо, расход электроэнергии для производства и передачи тепловой энергии);

часть – количество электроэнергии, которая была потреблена (это значение будет включать расходы на топливо, расход электроэнергии для производства и передачи тепловой энергии); условно-постоянная – показатель в которой будут учитываться постоянные расходы такие как: зарплата работников, ремонт оборудования и тому подобное.

Обратите внимание! Именно условно-постоянная часть не будет меняться в течение года.

Когда в межсезонье на жилые дома не подается теплоноситель, это не означает, что предприятие не работает. Объем работы у нас не уменьшается, наоборот – это "горячая" пора, ведь от качественной подготовки к следующему отопительному периоду зависит бесперебойное теплоснабжение николаевцам,

– отмечает Логвинов.



Инфографика чем отличается одноставочный и двухставочный тарифы/ Facebook ОКП "Николаевоблтеплоэнерго"