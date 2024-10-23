Як розраховуватиметься новий тариф

Енергопостачальна компанія "Миколаївоблтеплоенерго" вирішила впровадити новий тариф з початку нового опалювального сезону. Раніше споживачі платили за фактично використану сировину.

Читайте також Біткойни на суму 780 мільйонів доларів: Tesla має цифрові активи

Микола Логвінов Керівник ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" Раніше тариф на тепло для групи споживачів "населення" був сезонний – споживачі сплачували за гігакалорію тільки в опалювальний сезон.

Однак, тепер громадяни будуть платити за тариф, що складається з двох змінних:

умовно-змінна частина – кількість електроенергії, яка була спожита (це значення включатиме витрати на паливо, розхід електроенергії для виробництва та передачі теплової енергії);

частина – кількість електроенергії, яка була спожита (це значення включатиме витрати на паливо, розхід електроенергії для виробництва та передачі теплової енергії); умовно-постійна – показник у якій враховуватимуться постійні витрати такі як: зарплата працівників, ремонт обладнання тощо.

Зверніть увагу! Саме умовно-постійна частина не буде змінюватись протягом року.

Коли в міжсезоння на житлові будинки не подається теплоносій, це не означає, що підприємство не працює. Обсяг роботи у нас не зменшується, навпаки – це "гаряча" пора, адже від якісної підготовки до наступного опалювального періоду залежить безперебійне теплопостачання миколаївцям,

– наголошує Логвінов.



Інфографіка чим відрізняється одноставковий та двоставковий тарифи/ Facebook ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"