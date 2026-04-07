Полный контроль энергетического рынка: на что может пойти Трамп ради иранской нефти

Трамп рассматривает возможность взять под котроль нефтяные ресурсы Ирана, в частности это окажет давление на Китай и сделает США лидером на энергетическом рынке. Однако сейчас окончательного решения нет, а в Белом доме уверяют, что вариант только обсуждали.

Почему Трамп рассматривает вариант захвата нефтяного сектора Ирана?

О том, что для Соединенных Штатов будет означать контроль над иранской нефтью, говорится в материале Bloomberg.

По информации издания, президент США Дональд Трамп рассматривает вариант по полному контролю нефтяной сферы Ирана. Как главное преимущество решения в Америке видят – глобальное преимущество США на энергетическом рынке. В частности это добавляет торговых рычагов против Китая.

Для самого же президента даже с учетом политических рисков и будущей эскалации на Ближнем Востоке эта идея является "благом для США".

Если бы у меня был выбор, что бы я хотел сделать? Забрать нефть, потому что она там для того, чтобы ее взять. Они ничего не могут с этим поделать. К сожалению, американский народ хотел бы видеть нас возвращенными домой. Если бы это зависело от меня, я бы забрал нефть, я бы оставил ее себе. Я бы заработал кучу денег,

– объяснил Трамп во время общения с журналистами.

Глава Белого дома убежден, что обострение конфликта на Ближнем Востоке и контроль над потоками нефти устанавливает для Америки власть на мировом уровне.

Источники издания дополнительно сообщают о том, что в администрации Трампа идет обсуждение об уменьшении влияния Пекина на мировую ситуацию и рынок. Так, за счет операции США в Венесуэле и на Ближнем Востоке, для Китая (основного импортера сырой нефти) ситуация на рынке усложняется. Это связано с ограничением поставок из-за фактического закрытия Ормузского пролива и со значительным ростом цен на нефть, газ.

Опросы среди американцев свидетельствуют о том, что люди хотят завершить войну в Иране как можно быстрее. Собственно, они тоже имеют проблемы из-за повышенных цен на топливо, поэтому единственным выходом, по их мнению, является прекращение конфликта и возвращение в довоенную экономику.

В то же время известно, что длительный контроль США над энергетикой Ирана станет довольно затратным и по финансированию конфликта, и по обеспечению людей. В частности один из чиновников Белого дома уверяет, что идею полного контроля над иранскими энергоресурсами действительно рассматривали и Трампу "нравится" инициатива, однако окончательного или официального решения по этому поводу нет. О контроле энергетики Ирана не говорится ни в текущей программе, ни в условиях соглашения о прекращении войны.

И пока США ищет поддержки у союзников, переводит военные ресурсы из Азии на Ближний Восток, в Пекине прямых комментариев относительно последствий ситуации от войны в Иране – не было. Так, по данным издания, Китай длительное время готовился к возможному мировому кризису. В стране накапливали запасы, расширяли собственную добычу углеводородов и отрасль возобновляемой энергетики.

Если цены на нефть останутся на этом же уровне, что и сейчас, Китай действительно может ощутить последствия войны. Однако у страны также есть ресурсы для того, чтобы пройти экономические вызовы и иметь все необходимое.

Что еще известно о нынешней ситуации на Ближнем Востоке?

Как отмечает издание, сейчас Трамп больше всего сосредоточен на решении по ограниченному движению в Ормузском проливе. В то же время директор компании ClearView Energy Partners объяснил:

Захват нефти, как выразился Трамп, может быть скорее о самих баррелях, чем о договоренностях с Пекином. Но рычаги влияния являются рычагами влияния – независимо от того, происходят ли они от случайности, или от стратегии,

– отметил Кевин Бук.

В то же время в ситуации, где США хочет контролировать Иран и повлиять экономически на Китай, для последней страны риски таки есть. Даже то, что Трамп отменил санкции по российской нефти оказало давление на Пекин.

Ограничения будто сняли и нефть направлялась в Китай, однако изменила окончательное место назначения на Индию. Так, из-за большого спроса в Азии цены пошли вверх. Кевин Бук прокомментировал действия США так: "открыли для Китая двери для покупки проблемных баррелей со скидкой, но теперь военные действия США закрывают эти двери". В то же время мировой кризис ставит под угрозу будущее независимой нефтеперерабатывающей отрасли Китая.

В то же время украинский аналитик Сергей Климовский для издания Главред прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке и отметил, что вскоре придет конец войне. Так, Тегеран фактически оказывается в тупике, ведь запасы ракет исчерпываются, а цены на нефтересурсы стремительно растут. С экономическими последствиями должно прийти осознание глобальности и масштабов. Сейчас же Иран на распутье между 2 сторонами. Это или силовое давление США или мирный план от Китая. В то же время внутри самой страны тоже могут начаться конфликты из-за ухудшения общей ситуации. То есть уже в ближайшее время Ирану нужно сделать выбор или продолжить воевать и иметь кризис внутри страны, или уступить и пойти на переговоры.

