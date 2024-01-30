Снижение уровня коррупции: как изменилась ситуация после Революции достоинства

Коррупция в Украине остается серьезной проблемой. Однако благодаря антикоррупционной политике ситуация постепенно улучшается.

Как изменилась коррупционная ситуация в Украине

За 2023 год Украина получила 36 баллов в Индексе восприятия коррупции. Максимальный возможный балл – 100.

Читайте также Пенсионеры будут получать выплаты без идентификации только до 31 марта

Украина заняла 104 место из 180 стран. При этом она вошла в 17 государств, которые продемонстрировали наилучшие показатели роста.

Андрей Боровик Исполнительный директор TI Ukraine Украина продемонстрировала неплохой результат в этом году и прогрессивную динамику за 10 лет. Сейчас мы уже росли до показателей стран кандидаток в ЕС. Мы построили антикоррупционную экосистему с нуля и уже имеем реальные приговоры за топкоррупцию, но нам все еще нужно очень много работать, чтобы догнать показатели стран ЕС.

По словам Боровика, со времен Революции достоинства, Украина добавила 11 баллов к своему результату. Даже во время войны антикоррупционные программы продолжили действовать.

Если случаи давления на журналистов и представителей общественности и дальше будут продолжаться, если власти будут вмешиваться в различные сферы госуправления, а коррупционные скандалы, связанные с обороной, не будут стихать, мы можем очень быстро потерять наши достижения,

– предостерегает Боровик

Коррупционная ситуация в мире

Украина на 10 баллов опережает Россию. Страна-агрессор получила 26 баллов и заняла 141 место среди всех стран мира. Беларусь в свою очередь опередила Украину на 1 балл и получила 37 баллов. Однако показатель этой страны стремительно снижается, в 2023 году он упал на 2 балла.

Какие результаты у других соседей Украины:

Польша и Словакия получили по 54 балла и разделили 47 место.

Румыния – 46 баллов – 63 место

Молдова и Венгрия – 42 балла – 76 место.

Лидерские позиции неизменно остаются в следующих странах:

Дания – 90 баллов – 1 место

Финляндия – 87 баллов – 2 место

Новая Зеландия – 85 баллов – 3 место

Норвегия – 84 балла – 4 место.

что одинаковое количество баллов с Украиной набрали Алжир, Бразилия и Сербия.