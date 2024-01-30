Снижение уровня коррупции: как изменилась ситуация после Революции достоинства
Источник:Corruption Perceptions Index
Коррупция в Украине остается серьезной проблемой. Однако благодаря антикоррупционной политике ситуация постепенно улучшается.
Как изменилась коррупционная ситуация в Украине
За 2023 год Украина получила 36 баллов в Индексе восприятия коррупции. Максимальный возможный балл – 100.
Читайте также Пенсионеры будут получать выплаты без идентификации только до 31 марта
Украина заняла 104 место из 180 стран. При этом она вошла в 17 государств, которые продемонстрировали наилучшие показатели роста.
Украина продемонстрировала неплохой результат в этом году и прогрессивную динамику за 10 лет. Сейчас мы уже росли до показателей стран кандидаток в ЕС. Мы построили антикоррупционную экосистему с нуля и уже имеем реальные приговоры за топкоррупцию, но нам все еще нужно очень много работать, чтобы догнать показатели стран ЕС.
По словам Боровика, со времен Революции достоинства, Украина добавила 11 баллов к своему результату. Даже во время войны антикоррупционные программы продолжили действовать.
Если случаи давления на журналистов и представителей общественности и дальше будут продолжаться, если власти будут вмешиваться в различные сферы госуправления, а коррупционные скандалы, связанные с обороной, не будут стихать, мы можем очень быстро потерять наши достижения,
– предостерегает Боровик
Коррупционная ситуация в мире
Украина на 10 баллов опережает Россию. Страна-агрессор получила 26 баллов и заняла 141 место среди всех стран мира. Беларусь в свою очередь опередила Украину на 1 балл и получила 37 баллов. Однако показатель этой страны стремительно снижается, в 2023 году он упал на 2 балла.
Какие результаты у других соседей Украины:
- Польша и Словакия получили по 54 балла и разделили 47 место.
- Румыния – 46 баллов – 63 место
- Молдова и Венгрия – 42 балла – 76 место.
Лидерские позиции неизменно остаются в следующих странах:
- Дания – 90 баллов – 1 место
- Финляндия – 87 баллов – 2 место
- Новая Зеландия – 85 баллов – 3 место
- Норвегия – 84 балла – 4 место.