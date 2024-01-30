Зниження рівня корупції: як змінилась ситуація після Революції Гідності

Корупція в Україні залишається значною проблемою. Однак, завдяки антикорупційній політиці, ситуацію поступово покращується.

Як змінилась корупційна ситуація в Україні

За 2023 рік Україна отримала 36 балів в Індексі сприйняття корупції. Максимальний можливий бал – 100.

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Україна посіла 104 місце зі 180 країн. При цьому, вона увійшла до 17 держав, які продемонстрували найкращі показники зростання.

Андрій Боровик Виконавчий директор TI Ukraine Україна продемонструвала непоганий результат цьогоріч і прогресивну динаміку за 10 років. Зараз ми вже доросли до показників країн – кандидаток в ЄС. Ми розбудували антикорупційну екосистему з нуля і вже маємо реальні вироки за топкорупцію, але нам все ще треба дуже багато працювати, щоб наздогнати показники країн ЄС.

За словами Боровика, з часів Революції гідності, Україна додала 11 балів до свого результату. Навіть під час війни, антикорупційні програми продовжили діяти.

Якщо випадки тиску на журналістів та представників громадськості й надалі продовжуватимуться, якщо влада втручатиметься у різні сфери держуправління, а корупційні скандали, пов’язані з обороною, не стихатимуть, ми можемо дуже швидко втратити наші досягнення,

– застерігає Боровик

Корупційна ситуація в світі

Україна на 10 балів випереджає Росію. Країна-агресор отримала 26 балів та посіла 141 місце серед усіх країн світу. Білорусь, своєю чергою, випередила Україну на 1 бал отримала – 37 балів. Однак, показник цієї країни стрімко знижується, у 2023 році він впав на 2 бали.

Які результати у інших сусідів України:

Польща та Словаччина отримали по 54 бали та розділили 47 місце;

Румунія – 46 балів – 63 місце;

Молдова та Угорщина – 42 бали – 76 місце.

Лідерські позиції незмінно залишаються у таких країн:

Данія – 90 балів – 1 місце;

Фінляндія – 87 балів – 2 місце;

Нова Зеландія – 85 балів – 3 місце;

Норвегія – 84 балів – 4 місце.

, що однакову кількість балів з Україною набрали Алжир, Бразилія та Сербія.