Ідентифікація пенсіонерів
Пенсіонерам, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб до початку повномасштабного вторгнення, а саме до 24 лютого 2022 року, продовжено термін обов'язкової фізичної ідентифікації до 31 березня 2024 року. Таким чином, вони мають додаткові 3 місяці для проходження цієї процедури.
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З 2004 року в Україні діє норма фізичної ідентифікації для усіх отримувачів пенсій та соціальних виплат, яка є частиною міжнародної практики. Ця процедура необхідна для підтвердження, що людина, яка отримує кошти від держави, дійсно жива та є тією особою, якій призначені ці виплати.
Упродовж останніх трьох років, пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, були звільнені від обов'язку проходження фізичної ідентифікації у зв'язку з карантинними заходами через Covid-19. З 1 липня, після закінчення карантину, ця норма знову набула чинності для цієї категорії громадян, тоді як для інших пенсіонерів вона діяла постійно.
Ідентифікація в умовах війни
Уряд значно розширив можливості фізичної ідентифікації, враховуючи умови війни та обмеження, пов'язані з переміщенням людей. Тепер пенсіонери, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, мають кілька варіантів для проходження ідентифікації:
- Відвідування будь-якого відділення Ощадбанку на підконтрольній території України.
- Авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис”.
- Звернення до закордонної дипломатичної установи України за документом, що посвідчує факт, що особа є живою, та відправлення цього документу разом із заявою про продовження виплати пенсії територіальному органу Пенсійного фонду.
Ці інструменти дозволяють пенсіонерам ВПО пройти ідентифікацію як особисто, так і віддалено, що значно спрощує процес і забезпечує зручність у воєнний час.