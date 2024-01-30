Ідентифікація пенсіонерів

Пенсіонерам, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб до початку повномасштабного вторгнення, а саме до 24 лютого 2022 року, продовжено термін обов'язкової фізичної ідентифікації до 31 березня 2024 року. Таким чином, вони мають додаткові 3 місяці для проходження цієї процедури.

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З 2004 року в Україні діє норма фізичної ідентифікації для усіх отримувачів пенсій та соціальних виплат, яка є частиною міжнародної практики. Ця процедура необхідна для підтвердження, що людина, яка отримує кошти від держави, дійсно жива та є тією особою, якій призначені ці виплати.

Важливо! Більшість пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат у минулому проходили цей процес без уваги громадськості, наприклад, при отриманні нової банківської картки або через листоношу при врученні пенсії.

Упродовж останніх трьох років, пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, були звільнені від обов'язку проходження фізичної ідентифікації у зв'язку з карантинними заходами через Covid-19. З 1 липня, після закінчення карантину, ця норма знову набула чинності для цієї категорії громадян, тоді як для інших пенсіонерів вона діяла постійно.

Ідентифікація в умовах війни

Уряд значно розширив можливості фізичної ідентифікації, враховуючи умови війни та обмеження, пов'язані з переміщенням людей. Тепер пенсіонери, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, мають кілька варіантів для проходження ідентифікації:

Відвідування будь-якого відділення Ощадбанку на підконтрольній території України.

Авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис”.

Звернення до закордонної дипломатичної установи України за документом, що посвідчує факт, що особа є живою, та відправлення цього документу разом із заявою про продовження виплати пенсії територіальному органу Пенсійного фонду.

Ці інструменти дозволяють пенсіонерам ВПО пройти ідентифікацію як особисто, так і віддалено, що значно спрощує процес і забезпечує зручність у воєнний час.

Важливо! Ідентифікація особи підтверджується під час доставки пенсії Укрпоштою особисто, а також уповноваженими банками, раз на рік, під час перерахування коштів людині на її картковий рахунок.