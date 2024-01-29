Право на допомогу

Раніше родини, де були працездатні особи без роботи або без сплати ЄСВ протягом трьох місяців, не могли отримати таку допомогу. Це створювало труднощі для внутрішньо переміщених осіб та українців, які поверталися з-за кордону і втратили роботу через переїзд.

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За новими правилами, допомога буде призначена на 6 місяців для двох категорій родин:

Тих, хто повернувся в Україну після тривалого (понад 90 днів) перебування за кордоном, навіть якщо в родині є непрацюючі працездатні особи без сплати ЄСВ.

Родин внутрішньо переміщених осіб, які втратили роботу або не сплачували ЄСВ через переміщення.

Водночас уряд зосереджений на сприянні поверненню українців до самостійного життя.

Як отримати виплати

Працездатні члени родин ВПО та біженці, які повернулися в країну та не працюють, мають протягом двох місяців після отримання допомоги знайти роботу або зареєструватися в Державному центрі зайнятості.

Вони мають стати на облік для пошуку роботи, перенавчання чи перекваліфікації.

Важливо! Допомога призначається родинам, чий сукупний дохід не перевищує встановлений прожитковий мінімум, який варіюється залежно від віку та працездатності членів сім'ї. Допомога визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середнім сукупним місячним доходом

Розмір виплати становить: