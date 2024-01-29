Право на помощь
Ранее семьи, где были трудоспособные лица без работы или без уплаты ЕСВ, в течение трех месяцев не могли получить такую помощь. Это создавало трудности длявнутренне перемещенных лици украинцев, которые возвращались из-за границы и потеряли работу из-за переезда.
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По новым правилам помощь будет назначенана 6 месяцев для двух категорий семей:
- Вернувшихся в Украину после длительного (более 90 дней) пребывания за границей даже если в семье есть неработающие трудоспособные лица без уплаты ЕСВ.
- Семейств внутренне перемещенных лиц, которые потеряли работу или не платили ЕСВ из-за перемещения.
В то же время, правительство сосредоточено на содействии возвращению украинцев к самостоятельной жизни.
Как получить выплаты
Работоспособные члены семей ВПЛ и беженцы, которые вернулись в страну и не работают, должны в течение двух месяцев после получения помощи найти работу или зарегистрироваться в Государственном центре занятости.
Они должны стать на учет для поиска работы по переобучению или переквалификации.
Размер выплаты составляет:
- для трудоспособных лиц - 55% прожиточного минимума, то есть 1665.4 гривны
- для детей - 140% (в возрасте до 6 лет - 3 5882 гривны от 6-18 лет - 4 474.40 гривны)
- для лиц потерявших трудоспособность — 100%, то есть 2 361 гривны.