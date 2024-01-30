Идентификация пенсионеров
Пенсионерам получившим статусвнутренне перемещенных лицдо начала полномасштабного вторжения, а именно до 24 февраля 2022 года, продлен срок обязательной физической идентификации до 31 марта 2024 года. Таким образом, они имеют дополнительные 3 месяца для прохождения этой процедуры.
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С 2004 года в Украине действует норма физической идентификации для всех получателей пенсий и социальных выплат, которая является частью международной практики. Эта процедура необходима для подтверждения того, что человек, получающий средства от государства, действительно жив и является тем лицом, которому предназначены эти выплаты.
За последние три года пенсионеры, получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, были освобождены от обязанности прохождения физической идентификации в связи с карантинными мерами через Covid-19. С 1 июля после окончания карантина эта норма вновь вступила в силу для этой категории граждан, тогда как для других пенсионеров она действовала постоянно.
Идентификация в условиях войны
Правительство значительно расширило возможности физической идентификации, учитывая условия войны и ограничения, связанные с перемещением людей. Теперь у пенсионеров ставших ВПЛ до 24 февраля 2022 года есть несколько вариантов для прохождения идентификации:
- Посещение любого отделения Сбербанка на подконтрольной территории Украины.
- Авторизация в личном электронном кабинетевеб-порталиэлектронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи "Действие. Подпись".
- Обращение в зарубежное дипломатическое учреждение Украины за документом, удостоверяющим факт, что лицо живо и отправка этого документа вместе с заявлением о продолжении выплаты пенсии территориальному органу Пенсионного фонда.
Эти инструменты позволяют пенсионерам ВПЛ пройти идентификацию как лично так и отдаленно, что значительно упрощает процесс и обеспечивает удобство в военное время.