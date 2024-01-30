Идентификация пенсионеров

Пенсионерам получившим статусвнутренне перемещенных лицдо начала полномасштабного вторжения, а именно до 24 февраля 2022 года, продлен срок обязательной физической идентификации до 31 марта 2024 года. Таким образом, они имеют дополнительные 3 месяца для прохождения этой процедуры.

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С 2004 года в Украине действует норма физической идентификации для всех получателей пенсий и социальных выплат, которая является частью международной практики. Эта процедура необходима для подтверждения того, что человек, получающий средства от государства, действительно жив и является тем лицом, которому предназначены эти выплаты.

Важно! Большинство пенсионеров и получателей социальных выплат в прошлом проходили этот процесс без внимания общественности, например, при получении новой банковской карты или через почтальона при вручении пенсии.

За последние три года пенсионеры, получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, были освобождены от обязанности прохождения физической идентификации в связи с карантинными мерами через Covid-19. С 1 июля после окончания карантина эта норма вновь вступила в силу для этой категории граждан, тогда как для других пенсионеров она действовала постоянно.

Идентификация в условиях войны

Правительство значительно расширило возможности физической идентификации, учитывая условия войны и ограничения, связанные с перемещением людей. Теперь у пенсионеров ставших ВПЛ до 24 февраля 2022 года есть несколько вариантов для прохождения идентификации:

Посещение любого отделения Сбербанка на подконтрольной территории Украины.

Авторизация в личном электронном кабинетевеб-порталиэлектронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи "Действие. Подпись".

Обращение в зарубежное дипломатическое учреждение Украины за документом, удостоверяющим факт, что лицо живо и отправка этого документа вместе с заявлением о продолжении выплаты пенсии территориальному органу Пенсионного фонда.

Эти инструменты позволяют пенсионерам ВПЛ пройти идентификацию как лично так и отдаленно, что значительно упрощает процесс и обеспечивает удобство в военное время.

Важно! Идентификация лица подтверждается при доставке пенсии Укрпочтой лично а также уполномоченными банками раз в год при перечислении средств человеку на его карточный счет.