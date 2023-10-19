Крупнейшая криптоэкономика в Европе: какая страна лидирует по транзакциям

Великобритания достигла показателя 252,1 миллиарда долларов по объему криптотранзакций. Сейчас это самый большой показатель в Европе, но третий по миру.

Великобритания – лидер Европы по криптоэкономике

На глобальном рынке Британию смогли обойти только США и Индия. Вместо этого регион Центральной, Северной и Западной Европы (CNWE), куда собственно и входит страна, является второй по объемам подобных транзакций территорией. Ее доля составляет 17,6%, а суммарная стоимость – 1 триллион долларов.

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Также среди ведущих стран этого региона есть:

Германия;

Испания;

Франция;

Нидерланды;

Италия.

Наиболее популярной услугой среди пользователей стали сервисы DeFi – 54,8%.

Основатель и CEO биткойн-биржи Solidi Джейми Макнот рассказал, что британцы обычно ищут в этой сфере замену низкой доходности сбережений и традиционных инвестиций. Именно после падения NFT британцы обратили внимание на биткойн и Ethereum, а также менее известные криптовалюты XRP, Cardano и Solana.

Какие страны больше всего инвестируют в майнинг

Традиционно лидерами майнинга остаются США – 38% и Китай – 21%. Однако это скорее связано с численностью населения, чем с содействием государства.

А вот лидерами майнинга, которые поддерживают этот процесс:

Оман;

ОАЭ;

Сальвадор;

Бутан.