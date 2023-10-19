Найбільша криптоекономіка в Європі: яка країна лідирує за транзакціями
Джерело:Chainalysis
Велика Британія досягла показника 252,1 мільярда доларів по обсягу криптотранзакцій. Нині це найбільший показник у Європі, але третій по світу.
Велика Британія лідер Європи з криптоекономіки
На глобальному ринку Британію змогли обійти лише США та Індія. Натомість регіон Центральної, Північної та Західної Європи (CNWE), куди власне і входить країна, є другою за обсягами подібних транзакцій територією. Її частка складає 17,6%, а сумарна вартість – 1 трильйон доларів.
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Також серед провідних країн цього регіону є:
- Німеччина;
- Іспанія;
- Франція;
- Нідерланди;
- Італія.
Найпопулярнішою послугою серед користувачів стали сервіси DeFi – 54,8%.
Засновник та CEO біткойн-біржі Solidi Джеймі Макнот розповів, що британці зазвичай шукають у цій сфері заміну низької прибутковості заощаджень та традиційних інвестицій. Саме після падіння NFT британці звернули увагу на біткойн та Ethereum, а також менш відомі криптовалюти XRP, Cardano та Solana.
Які країни найбільше інвестують у майнінг
Традиційно лідерами майнінгу залишаються США – 38% та Китаї – 21%. Проте це радше пов'язано з чисельністю населення ніж зі сприянням держави.
А от лідерами майнінгу, які підтримують цей процес є:
- Оман;
- ОАЕ;
- Сальвадор;
- Бутан.