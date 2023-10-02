Які країни найбільше інвестують у майнінг
Світовими лідерами за обсягами видобутку криптовалюти передбачувано є США та Китай – 38% та 21% відповідно. Проте так сталося за рахунок того, що в цих країнах проживає багато майнерів, а не, тому що уряди країн це підтримують.
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Скоріше навпаки, влада обох країн намагається приборкати цю індустрію і ввести свої правила. Наприклад у США запропонували ввести додатковий податок у 30% на електроенергію, яку споживають майнери. Натомість уряд Китаю офіційно не схвалює майнінг та операції з біткойном, бо країна робить ставку на цифрову валюту центробанку, яку легше проконтролювати.
До інших країн, які справді інвестують гроші у біткойн належать:
- Оман;
- ОАЕ;
- Сальвадор;
- Бутан.
Компанія з Аргентини вирішила стати майнером
Аргентинська нафтова компанія Tecpetrol уклала договір з американською організацією, яка займається майнінгом. Вона установить у шести своїх нафтових свердловинах спеціальне обладнання. Метою є отримання прибутку та піклування про довкілля.
Свою діяльність компанія почне через місяць коли, запустять обладнання.