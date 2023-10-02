Какие страны больше всего инвестируют в майнинг
Мировыми лидерами по объемам добычи криптовалюты предсказуемо являются США и Китай – 38% и 21% соответственно. Однако так произошло за счет того, что в этих странах проживает много майнеров, а не потому, что правительства стран это поддерживают.
Читайте также Банки по стандартам биткойна: что изменится в финансовых учреждениях
Скорее наоборот, власти обеих стран пытаются обуздать эту индустрию и ввести свои правила. Например, в США предложили ввести дополнительный налог в 30% на электроэнергию, которую потребляют майнеры. Правительство Китая официально не одобряет майнинг и операции с биткойном, потому что страна делает ставку на цифровую валюту центробанка, которую легче проконтролировать.
К другим странам, которые действительно инвестируют деньги в биткойн, относятся:
- Оман;
- ОАЭ;
- Сальвадор;
- Бутан.
Компания из Аргентины решила стать майнером
Аргентинская нефтяная компания Tecpetrol заключила договор с американской организацией, занимающейся майнингом. Она установит в шести нефтяных скважинах специальное оборудование. Целью является получение прибыли и забота об окружающей среде.
Свою деятельность компания начнет через месяц, когда запустят оборудование.