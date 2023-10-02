Какие страны больше всего инвестируют в майнинг

Мировыми лидерами по объемам добычи криптовалюты предсказуемо являются США и Китай – 38% и 21% соответственно. Однако так произошло за счет того, что в этих странах проживает много майнеров, а не потому, что правительства стран это поддерживают.

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Скорее наоборот, власти обеих стран пытаются обуздать эту индустрию и ввести свои правила. Например, в США предложили ввести дополнительный налог в 30% на электроэнергию, которую потребляют майнеры. Правительство Китая официально не одобряет майнинг и операции с биткойном, потому что страна делает ставку на цифровую валюту центробанка, которую легче проконтролировать.

К другим странам, которые действительно инвестируют деньги в биткойн, относятся:

Оман;

ОАЭ;

Сальвадор;

Бутан.

Напомним! Майнинг – это процесс, при котором добываются новые биткойны за определенное вознаграждение.

Компания из Аргентины решила стать майнером

Аргентинская нефтяная компания Tecpetrol заключила договор с американской организацией, занимающейся майнингом. Она установит в шести нефтяных скважинах специальное оборудование. Целью является получение прибыли и забота об окружающей среде.

Свою деятельность компания начнет через месяц, когда запустят оборудование.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.