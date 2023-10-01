Якими будуть банки за біткойн стандартами

Стандарти біткойна передбачають використання крипти як засобу для збереження вартості та обміну, витісняючи або повністю замінюючи традиційні фіатні валюти.

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Під час ери стандарту біткойна банкам доведеться підлаштовуватися до вимог часу, адже їх роль поступово падатиме. Причиною стане робота койна на децентралізованому блокчейні, що не потребує посередників для здійснення транзакцій.

Таким чином банки пропонуватимуть зберігати приватні ключі клієнтів. Ця опція може зацікавити клієнтів, які хочуть за допомогою мультипідпису, зберігати свої дані. Це буде схоже на сучасне зберігання активів у фінансових установах. Природа кредитування та запозичень теж дещо зміниться.

Насправді, існує дуже вагома причина для існування банків, підтримуваних біткоїном, які випускають власну цифрову готівкову валюту, яку можна обміняти на біткоїн. Вони можуть працювати так само, як банки до націоналізації валюти. Різні банки можуть проводити різну політику: деякі більш агресивну, деякі більш консервативну. Деякі з них матимуть часткове резервування, тоді як інші можуть бути на 100% забезпечені біткоїном. Відсоткові ставки можуть варіюватися,

– пояснив шифропанк Хел Фінні.

Також вони можуть розробити зручні гаманці та рішення для продавців, щоб полегшити платежі в крипті. Проте конкуренція у цьому сегменті дуже велика. Ще банки обмінюватимуть активи, створюватимуть нові фінансові продукти та послуги.

Середній розмір транзакцій у мережі біткойна зріс

Середній розмір транзакцій у мережі біткойна 26 вересня зріс до позначки – 582 доларів.

Середній розмір транзакції щойно досяг місячного максимуму 582 доларів. Попередній місячний максимум 577 доларів спостерігався 29 серпня 2023 року,

– йдеться у повідомлені компанії.

Це може бути пов'язано із зростанням використання монети під час великих фінансових операцій. Для мікротранзакцій варто використовувати протокол другого рівня – Lighting Network.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.