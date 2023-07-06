Делает простой и понятной: как кино влияет на криптовалюту

Биткойн все глубже проникает в обыденные жизни людей. Так, например, о криптовалюте сняли множество фильмов, а в Польше провели кинофестиваль посвященный монетам.

Как фильмы помогают понять крипту

С каждым годом все больше фильмов о криптовалюте, поэтому мы решили выделить 5 из них, которые помогут понять, что такое интернет-деньги и как они возникли.

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Bitcoin: the end of money as we know it (2015)

Это один из самых известных фильмов о биткойне. Он заставляет людей задуматься о будущем денег и крипте, как альтернативе фиатным средствам. В нем рассказывается о возникновении и потенциале койна, а также о влиянии на финансовую систему.

The rise and rise of Bitcoin (2014)

Здесь рассказывается о сути биткойна и их основных этапах развития. В нем раскрывается история Дэниела Мроса – одного из первых, кто увлекся BTC еще в 2011 году. Это привело к тому, что он стал одним из ведущих деятелей в этой сфере.

Deep web (2015)

Это документалка, посвященная истории Silk Road – онлайн-рынку, на котором можно было купить запрещенные товары и услуги. Лента поднимает вопрос использования криптовалюты в незаконных махинациях. Фильм прогнозирует один из возможных сценариев развития даркнета.

Crypto (2019)

Триллер о коррупции, мошенничестве и технологическом прогрессе, где крипта занимает основную роль. Молодой агент должен расследовать коррупцию в Нью-Йорке, сталкиваясь со сложностями работы с биткойном и непрозрачностью финансовой системы.

Banking on Bitcoin (2016)

В фильме рассказывается о создании и функционировании биткойна. Лента противопоставляет новые технологии консервативным основам прошлого.

Биткойн занял половину рынка криптовалют

То что биткойн приобрел такое распространение означает, что половина всей капитализации использует один цифровой актив. То есть с 1.1 триллиона долларов на биткоин приходится 519 миллиардов долларов капитализации.

К слову, Etherum тоже стабильно держит 20% всего рынка криптовалют, поэтому вместе с биткойном они занимают 70%.

Соучредитель MicroStrategy Майкла Сейлора считает, что биткойны займут 80% всего рынка в течение нескольких лет.