Робить простою та зрозумілою: як кіно впливає на криптовалюту

Біткойн все глибше проникає у буденні життя людей. Так, наприклад про криптовалюту зняли безліч фільмів, а в Польщі провели кінофестиваль присвячений монетам.

Як фільми допомагають зрозуміти крипту

З кожним роком все більшає фільмів про криптовалюту, тож ми вирішили виділити 5 з них, які допоможуть зрозуміти, що таке інтернет-гроші та як вони виникли.

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Bitcoin: the end of oney as we now it (2015)

Це один із найвідоміших фільмів про біткойн. Він змушує людей задуматися про майбутнє грошей та крипту, як альтернативу фіатним коштам. У ньому розповідається по виникнення та потенціал койну, а також про вплив на фінансову систему.

The rise and rise of Bitcoin (2014)

Тут розповідається про суть біткойна та його основні етапи розвитку. У ньому розкривається історія Деніела Мроса – одного з перших, хто захопився BTC ще у 2011 році. Це спричинило те, що він став одним із провідних діячів у цій сфері.

Dee web (2015)

Це документалка присвячена історії Silk Road – онлайн-ринку, на якому можна було купити заборонені товари та послуги. Стрічка підіймає питання використання криптовалюти у незаконних махінаціях. Фільм прогнозує один із можливих сценаріїв розвитку даркнету.

Crypto (2019)

Трилер про корупцію, шахрайство та технологічний прогрес, де крипта посідає основну роль. Молодий агент має розслідувати корупцію у Нью-Йорку під час чого стикається зі складнощами роботи з біткойном та непрозорістю фінансової системи.

Banking on Bitcoin (2016)

У фільмі розповідається про створення та функціонування біткойна. Стрічка протиставляє нові технології консервативним підвалинам минулого.

Біткойн зайняв половину ринку криптовалют

Те що біткойн набув такого поширення означає, що половину всієї капіталізації використовує один цифровий актив. Тобто з 1.1 трильйона доларів на біткоїн припадає 519 мільярдів доларів капіталізації.

До слова, Etherum теж стабільно тримає 20% усього ринку криптовалют, тож разом з біткойном вони займають 70%.

Співзасновник MicroStrategy Майкла Сейлора вважає, що біткойни займуть 80% усього ринку протягом декількох років.