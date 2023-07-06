Робить простою та зрозумілою: як кіно впливає на криптовалюту

6 липня 2023, 17:52
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Біткойн все глибше проникає у буденні життя людей. Так, наприклад про криптовалюту зняли безліч фільмів, а в Польщі провели кінофестиваль присвячений монетам.

Як фільми допомагають зрозуміти крипту

З кожним роком все більшає фільмів про криптовалюту, тож ми вирішили виділити 5 з них, які допоможуть зрозуміти, що таке інтернет-гроші та як вони виникли.

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  • Bitcoin: the end of oney as we now it (2015)

Це один із найвідоміших фільмів про біткойн. Він змушує людей задуматися про майбутнє грошей та крипту, як альтернативу фіатним коштам. У ньому розповідається по виникнення та потенціал койну, а також про вплив на фінансову систему.

  • The rise and rise of Bitcoin (2014)

Тут розповідається про суть біткойна та його основні етапи розвитку. У ньому розкривається історія Деніела Мроса – одного з перших, хто захопився BTC ще у 2011 році. Це спричинило те, що він став одним із провідних діячів у цій сфері.

  • Dee web (2015)

Це документалка присвячена історії Silk Road – онлайн-ринку, на якому можна було купити заборонені товари та послуги. Стрічка підіймає питання використання криптовалюти у незаконних махінаціях. Фільм прогнозує один із можливих сценаріїв розвитку даркнету.

  • Crypto (2019)

Трилер про корупцію, шахрайство та технологічний прогрес, де крипта посідає основну роль. Молодий агент має розслідувати корупцію у Нью-Йорку під час чого стикається зі складнощами роботи з біткойном та непрозорістю фінансової системи.

  • Banking on Bitcoin (2016)

У фільмі розповідається про створення та функціонування біткойна. Стрічка протиставляє нові технології консервативним підвалинам минулого.

Зверніть увагу! У Польщі вирішили присвятити цілий кінофестиваль криптовалюті. Захід відбувся у Варшаві з 24 по 26 березня 2023 року під назвою "Bitcoin FilmFest". За цей час гості подивилися вісім художніх та документальних фільмів.

Біткойн зайняв половину ринку криптовалют

  • Те що біткойн набув такого поширення означає, що половину всієї капіталізації використовує один цифровий актив. Тобто з 1.1 трильйона доларів на біткоїн припадає 519 мільярдів доларів капіталізації.
  • До слова, Etherum теж стабільно тримає 20% усього ринку криптовалют, тож разом з біткойном вони займають 70%.
  • Співзасновник MicroStrategy Майкла Сейлора вважає, що біткойни займуть 80% усього ринку протягом декількох років.
Сьогодні WhiteBIT об’єднує 3,5 млн зареєстрованих користувачів у всьому світі. Місія компанії — досягти масового впровадження технології блокчейн та розширити криптоспільноту, надаючи безпечну й просту у використанні платформу.
Автор: Тетяна Стельмах