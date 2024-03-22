Япония рассматривает возможности разрешить пенсионерам инвестировать в биткоин

В рамках стратегии по диверсификации портфеля пенсионный фонд Японии начал изучать информацию о низколиквидных активах. Пенсионеров хотят привлечь к процессу.

Криптовалюта для японских пенсионеров

В начале недели Фонд заявил, что будет собирать дополнительные сведения о биткоине, золоте и сельскохозяйственных угодьях. Это часть пятилетнего исследования инвестиций в ответ на стремительный рост технологий и экономические изменения.

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Поэтому Пенсионный фонд Японии ищет следующую информацию об активах:

академические исследования;

аналитические инструменты и индексы;

примеры инвестиций;

варианты включения в портфель пенсионных фондов.

Речь идет не о прямых инвестициях в цифровые активы. Сейчас процесс находится на этапе сбора информации перед обсуждением и оценкой рисков.

Сейчас Фонд инвестирует в:

государственные ценные бумаги;

иностранные облигации и акции;

недвижимость и инфраструктуру.

К слову Houston Firefighters и Национальная пенсионная служба Южной Кореи уже инвестируют в биткойн и другие цифровые активы.