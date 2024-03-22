Япония рассматривает возможности разрешить пенсионерам инвестировать в биткоин
22 марта 2024, 13:12Читати новину українською
Источник:Incrypted
В рамках стратегии по диверсификации портфеля пенсионный фонд Японии начал изучать информацию о низколиквидных активах. Пенсионеров хотят привлечь к процессу.
Криптовалюта для японских пенсионеров
В начале недели Фонд заявил, что будет собирать дополнительные сведения о биткоине, золоте и сельскохозяйственных угодьях. Это часть пятилетнего исследования инвестиций в ответ на стремительный рост технологий и экономические изменения.
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Поэтому Пенсионный фонд Японии ищет следующую информацию об активах:
- академические исследования;
- аналитические инструменты и индексы;
- примеры инвестиций;
- варианты включения в портфель пенсионных фондов.
Сейчас Фонд инвестирует в:
- государственные ценные бумаги;
- иностранные облигации и акции;
- недвижимость и инфраструктуру.
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