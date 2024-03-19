Как изменилась цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на утро 19 марта выглядел следующим образом:

  • Bitcoin (BTC) – 63,05 тысячи доллара за монету (-7,36% за сутки);
  • Ethereum (ETH) – 3,22 тысячи доллара за монету (-10,07% за сутки).

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Каким будет курс биткойна к 2025 году

Банк Standard Chartered прогнозирует, что цена биткойна в течение следующих двух лет вырастет до таких показателей:

  • к концу текущего года биткойн будет стоить 150 тысяч долларов,
  • к 2025 году – 250 тысяч долларов.

Мы считаем, что аналогия с золотом, с точки зрения влияния такого фактора, как ETF, и оптимального состава портфеля, остается хорошей отправной точкой для оценки "правильного" уровня цен биткойна в среднесрочной перспективе,
– отмечают в Standard Chartered.

В целом прогноз банка основывается на двух переменных: цена золота после запуска ETF на базе актива и корреляция стоимости биткойна с притоком средств в спотовые фонды.