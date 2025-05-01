Что будет с колебаниями валюты

Как пояснил банков Тарас Лесовой, такой стабильности способствует еще и валютная политика НБУ, передает 24 Канал.

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Доллар на межбанке, вероятно, будет держаться в пределах 41,2-41,6 гривны. Дополнительную стабильность обеспечит активизация продаж валюты во время периода уплаты налогов. Поэтому, объем валютных интервенций со стороны НБУ может сократиться.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА

Зеркальная ситуация будет происходить и на наличном рынке, собственно можно ожидать, что разница между курсами межбанка и наличного рынка будет почти нулевой. В общем амплитуда текущих изменений будет минимальной.

По евро, то его курс будет формироваться согласно изменениям на мировом рынке и не будет зависеть от колебаний доллара. Прогнозируется, что евро будет оставаться дороже доллара – примерно на 5,5-6 гривны, то есть 1 евро будет стоить до 1,15 доллара. Ожидается, что спрос и предложение на евро будут сбалансированными.

Банкир добавляет, что на следующей неделе на курс валют могут повлиять важные события, связанные с войной: как разговоры о возможном завершении, так и обострение на фронте.

Что ожидается на валютном рынке

Доллар будет колебаться в пределах 41,2-41,6 гривны, евро – 45-48 гривен как на межбанке, так и в обменниках.

Ежедневные колебания курса будут незначительными:

на межбанке – до 15 копеек,

в банках – до 20 копеек,

в обменниках – до 30 копеек.

Разница между покупкой и продажей: