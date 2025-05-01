Що буде з коливаннями валюти

Як пояснив банків Тарас Лєсовий, такій стабільності сприяє ще й валютна політика НБУ, передає 24 Канал.

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Долар на міжбанку, ймовірно, триматиметься в межах 41,2-41,6 гривні. Додаткову стабільність забезпечить активізація продажів валюти під час періоду сплати податків. Відтак, обсяг валютних інтервенцій з боку НБУ може скоротитись.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ

Дзеркальна ситуація відбуватиметься і на готівковому ринку, власне можна очікувати, що різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде маже нульовою. Загалом амплітуда поточних змін буде мінімальною.

Щодо євро, то його курс формуватиметься згідно зі змінами на світовому ринку й не залежатиме від коливань долара. Прогнозується, що євро залишатиметься дорожчим за долар – приблизно на 5,5-6 гривні, тобто 1 євро коштуватиме до 1,15 долара. Очікується, що попит і пропозиція на євро будуть збалансованими.

Банкір додає, що наступного тижня на курс валют можуть вплинути важливі події, пов’язані з війною: як розмови про можливе завершення, так і загострення на фронті.

Що очікується на валютному ринку

Долар коливатиметься в межах 41,2-41,6 гривні, євро – 45-48 гривень як на міжбанку, так і в обмінниках.

Щоденні коливання курсу будуть незначними:

на міжбанку – до 15 копійок,

у банках – до 20 копійок,

в обмінниках – до 30 копійок.

Різниця між купівлею та продажем: