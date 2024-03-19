Як змінилась ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на ранок 19 березня виглядав наступним чином:

Bitcoin (BTC) – 63,05 тисячі долара за монету (-7,36% за добу);

(BTC) – 63,05 тисячі долара за монету (-7,36% за добу); Ethereum (ETH) – 3,22 тисячі долара за монету (-10,07% за добу).

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Нагадаємо! Біткойн 15 березня суттєво обвалився після різкого зростання, втративши за добу 7,72%. Падіння біткойна відбулося після того, як він досяг максимуму в понад 73 тисячі доларів, встановивши новий рекорд.

Яким буде курс біткойна до 2025 року

Банк Standard Chartered прогнозує, що ціна біткойна протягом наступних двох років зросте до таких показників:

до кінця поточного року біткойн коштуватиме 150 тисяч доларів,

до 2025 року – 250 тисяч доларів.

Ми вважаємо, що аналогія із золотом, з погляду впливу такого фактора, як ETF, і оптимального складу портфеля, залишається гарною відправною точкою для оцінки "правильного" рівня цін біткойна в середньостроковій перспективі,

– зазначають у Standard Chartered.

Загалом прогноз банку грунтується на двох змінних: ціна золота після запуску ETF на базі активу та кореляція вартості біткойна з припливом коштів у спотові фонди.

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