Японія розглядає можливості дозволити пенсіонерам інвестувати у біткойн

В рамках стратегії з диверсифікації портфеля пенсійний фонд Японії почав вивчати інформацію про низьколіквідні активи. Пенсіонерів хочуть залучити до процесу.

Криптовалюта для японських пенсіонерів

На початку тижня Фонд заявив, що буде збирати додаткові відомості про біткоїн, золото і сільськогосподарські угіддя. Це частина п'ятирічного дослідження інвестицій у відповідь на стрімке зростання технологій та економічні зміни.

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Тож Пенсійний фонд Японії шукає наступну інформацію про активи:

академічні дослідження;

аналітичні інструменти та індекси;

приклади інвестицій;

варіанти включення в портфель пенсійних фондів.

Мовиться не про прямі інвестиції в цифрові активи. Нині процес перебуває на етапі збору інформації перед обговоренням та оцінкою ризиків.

Нині Фонд інвестує у:

державні цінні папери;

іноземні облігації та акції;

нерухомість та інфраструктуру.

До слова Houston Firefighters і Національна пенсійна служба Південної Кореї уже інвестують у біткойн та інші цифрові активи.