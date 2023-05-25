Через 10 лет криптовалютами будут пользоваться 2–3 млрд человек, – Армстронг
Источник:Twitter
По словам миллиардера Брайана Армстронга, примерно через 10 лет человечество найдет новые способы использования криптовалют. Как следствие ею будут пользоваться 2–3 миллиарда человек в мире.
Криптовалюта станет очень популярной
Криптоинвестор Брайан Армстронг высказал мнение о продолжении тенденции популяризации токенов, в ответ на сообщение соучредителя проекта Goldfinch о том, что уровень принятия криптовалют растет.
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Мне неприятно слышать заявления о том, что за прошедшие 10 лет мы ничего не достигли. Якобы крипта – это сугубо спекулятивный сегмент. И хотя использование ЦА по-прежнему незаконно, я обращаюсь к регуляторам, попробуем что-то изменить,
– написал соучредитель "Goldfinch" Блэк Вест
Армстронг поддержал это мнение и спрогнозировал, сколько людей будет активно пользоваться криптовалютой.
Верно подмечено. Есть множество способов применения криптовалют помимо спекуляций. За прошедшую декаду количество пользователей в этом секторе выросло до 200-300 млн человек. Если эта тенденция сохранится, мы увидим 2-3 млрд пользователей через следующие 10 лет,
– объяснил он.
По его мнению, успех крипт в будущем зависит от этих вещей:
- масштабируемости протоколов L2;
- нормативной ясности;
- удобства использования.
Как новые европейские правила изменят криптосектор в мире
16 мая ЕС окончательно одобрил первое в мире всеобъемлющее возведение правил регулирования криптоактивов (MiCa) Для использования криптовалют существует несколько правил:
- фирмы, желающие выпускать, торговать и защищать криптоактивы, токенизированные активы и стейблкоины в блоке 27 стран, обязаны получить лицензию;
- кроме того, эмитенты стейблкоинов должны содержать достаточное обеспечение в физических активах;
- участники рынка обязаны соблюдать правила AML и внедрить механизм KYC;
- с января 2026 г. поставщики услуг будут получать имена отправителей и получателей криптоактивов независимо от суммы перевода.