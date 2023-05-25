Через 10 років криптовалютами користуватимуться 2-3 млрд осіб, – Армстронг
Джерело:Twitter
За словами мільярдера Браяна Армстронга, приблизно через 10 років людство знайде нові способи використання криптовалют. Як наслідок нею будуть користуватися 2 – 3 мільярди людей у світі.
Криптовалюта стане дуже популярною
Криптоінвестор Брайан Армстронг висловив думку про продовження тенденції популяризації токенів, у відповідь на допис співзасновника проєкту "Goldfinch" про те, що рівень прийняття криптовалют зростає.
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Мені неприємно чути заяви про те, що за минулі 10 років ми не досягли нічого. Нібито крипта — це суто спекулятивний сегмент. І хоча використання ЦА, як і раніше, незаконне, я звертаюся до регуляторів, спробуймо щось змінити,
– написав співзасновник "Goldfinch" Блек Вест
Армстронг підтримав цю думку та спрогнозував, скільки людей буде активно користуватися криптовалютою.
Вірно помічено. Є безліч способів застосування криптовалют крім спекуляцій. За минулу декаду кількість користувачів у цьому секторі зросла до 200-300 млн осіб. Якщо ця тенденція збережеться, ми побачимо 2-3 млрд юзерів через наступні 10 років,
– пояснив він.
На його думку, успіх крипти в майбутньому залежить від цих речей:
- масштабованості протоколів L2;
- нормативної ясності;
- зручності використання.
Як нові європейські правила змінять криптосектор у світі
16 травня ЄС остаточно схвалив перше у світі всеосяжне зведення правил регулювання криптоактивів (MiCa). Відтак для використання криптовалют існує декілька правил:
- фірми, які хочуть випускати, торгувати та захищати криптоактиви, токенізовані активи та стейблкоїни в блоці 27 країн, зобов'язані отримати ліцензію;
- крім того, емітенти стейблкоїнів повинні тримати достатнє забезпечення у фізичних активах;
- учасники ринку зобов’язані дотримуватися правил AML і впровадити механізм KYC;
- з січня 2026 року постачальники послуг отримуватимуть імена відправників та одержувачів криптоактивів незалежно від суми переказу.