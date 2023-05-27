Новая эра для крипт: в какой стране мира разрешили криптооперации для банков

В сентябре 2023 года правительство Тайваня откроет криптооперации для банков. Следовательно, традиционные банковские учреждения будут иметь разрешение на торговлю криптовалютой. В свою очередь жители страны смогут покупать крипту с карт.

Криптовалюту можно будет покупать через банк

Власти Тайваня разрешили криптооперации для банков. Главным регулятором криптовалюты в стране станет Комиссия по финансовому надзору.

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После краха FTX Тайвань воспринял это как знак для того, чтобы принять новые правила по криптоурегулированию.

Таким образом, уже в сентябре этого года опубликуют документ "Покупка и продажа криптовалют в банковской сфере", что позволит банкам на законном уровне предоставлять инструменты для торговли криптами.

Важно! До сентября правительство страны не позволит банкам сотрудничать с криптобиржами и предоставлять криптоуслуги.

Известно, что уже 27 бирж работают под руководством Комиссии по финансовому надзору. Однако какие это бренды – пока не известно.

Через 10 лет криптовалюта будет почти у каждого

По словам миллиардера Брайана Армстронга, криптовалютой будет пользоваться 2–3 миллиарда человек в мире. И это все примерно через десять лет. Все потому, что человечество найдет новые способы использования крипты.

За прошедшую декаду количество пользователей в этом секторе выросло до 200–300 млн человек. Если эта тенденция сохранится, мы увидим 2–3 млрд пользователей через следующих 10 лет,

– говорит миллиардер.

Дальнейший успех криптовалюты будет зависеть:

от масштабируемости протоколов L2;

от нормативной ясности;

от удобства использования.

Сегодня WhiteBIT объединяет 3,5 млн зарегистрированных пользователей по всему миру. Миссия компании – достичь массового внедрения технологии блокчейн и расширить криптосообщество, предоставляя безопасную и простую в использовании платформу.